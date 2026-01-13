LBL 2 Battery

Kärcher jaudīgais 18 V bezvada lapu pūtējs pūš gaisu ar ātrumu līdz 210 km/h, un tas var lepoties ar ergonomisku un labu svarojumu.

Labi balansētais 18 V bezvada lapu pūtējs ergonomiski ieguļ rokā un nodrošina maksimālo gaisa ātrumu līdz 210 km/h. Un noņemamā plakanā sprausla ar skrāpja malu ļauj lapas pārvietot kontrolēti un mērķtiecīgi, kā arī pārvietot mitras un pielipušas lapas. Ne akumulators, ne tā lādētājs komplektā neietilpst

Īpašības un ieguvumi
LBL 2 Battery: Pūšanas caurule
Pūšanas caurule
Spēcīga lapu un netīrumu aizvākšana ap māju un garāžu.
LBL 2 Battery: Noņemama plakanā sprausla
Noņemama plakanā sprausla
Precīzai un mērķtiecīgai tīrīšanai. Lapas var, piemēram , tikt sapūstas kaudzē.
LBL 2 Battery: Integrēts skrāpis
Integrēts skrāpis
Slapjas lapas un sablīvētus netīrumus var atdalī no virsmas ar skrāpi.
Ergonomiska forma
  • Ideāli izsvarota tīrīšana bez piepūles.
Bajonetes savienojums
  • Pūšanas cauruli viegli atvienot, tas taupa vietu glabājot.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Gaisa plūsmas ātrums (km/h) maks. 210
Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h) 220
Ātruma regulēšana
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) maks. 400 (2,5 Ah) / maks. 800 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 22 (2,5 Ah) / maks. 44 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 3.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 975 x 170 x 305

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Pūšanas caurule
  • Plakanais uzgalis ar skrāpi
LBL 2 Battery
LBL 2 Battery
Videos
Pielietošanas veidi
  • Lapu aizvākšana ap māju
  • Zaļās masas aizvākšanas pēc dzīvžogu apcirpšanas
  • Celiņi ap māju
  • Visapkārt mājai un dārzam
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija