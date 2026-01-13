LBL 2 Battery
Kärcher jaudīgais 18 V bezvada lapu pūtējs pūš gaisu ar ātrumu līdz 210 km/h, un tas var lepoties ar ergonomisku un labu svarojumu.
Labi balansētais 18 V bezvada lapu pūtējs ergonomiski ieguļ rokā un nodrošina maksimālo gaisa ātrumu līdz 210 km/h. Un noņemamā plakanā sprausla ar skrāpja malu ļauj lapas pārvietot kontrolēti un mērķtiecīgi, kā arī pārvietot mitras un pielipušas lapas. Ne akumulators, ne tā lādētājs komplektā neietilpst
Īpašības un ieguvumi
Pūšanas cauruleSpēcīga lapu un netīrumu aizvākšana ap māju un garāžu.
Noņemama plakanā sprauslaPrecīzai un mērķtiecīgai tīrīšanai. Lapas var, piemēram , tikt sapūstas kaudzē.
Integrēts skrāpisSlapjas lapas un sablīvētus netīrumus var atdalī no virsmas ar skrāpi.
Ergonomiska forma
- Ideāli izsvarota tīrīšana bez piepūles.
Bajonetes savienojums
- Pūšanas cauruli viegli atvienot, tas taupa vietu glabājot.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Gaisa plūsmas ātrums (km/h)
|maks. 210
|Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h)
|220
|Ātruma regulēšana
|nē
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|maks. 400 (2,5 Ah) / maks. 800 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 22 (2,5 Ah) / maks. 44 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|975 x 170 x 305
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Pūšanas caurule
- Plakanais uzgalis ar skrāpi
Videos
Pielietošanas veidi
- Lapu aizvākšana ap māju
- Zaļās masas aizvākšanas pēc dzīvžogu apcirpšanas
- Celiņi ap māju
- Visapkārt mājai un dārzam