LBL 2 Battery Komplekts
Kärcher jaudīgais 18 V Kärcher Battery Power bezvada lapu pūtējs ir nokomplektēts ar akumulatoru un lādētāju. Tas pūš gaisu ar ātrumu līdz 210 km/h, vienlaikus esot lieliski izsvarots un ergonomiski ieguļ rokā.
Kärcher 18 V bezvada lapu pūtēja komplekts nodrošina lielisku veiktspēju darbā ar kritušām lapām. Pūtējs nodrošina maksimālo gaisa ātrumu līdz 210 km/h, saglabājot labu izsvarojumu, vienlaikus ergonomiski ieguļot rokā. Lai lapas varētu atdalīt un pārvietot mērķtiecīgi, lapu pūtējam ir noņemama plakana sprausla ar skrāpja malu. Komplektā ietilpst 18 V Kärcher Battery Power nomaināmais akumulators un akumulatora lādētājs.
Īpašības un ieguvumi
Pūšanas cauruleSpēcīga lapu un netīrumu aizvākšana ap māju un garāžu.
Noņemama plakanā sprauslaPrecīzai un mērķtiecīgai tīrīšanai. Lapas var, piemēram , tikt sapūstas kaudzē.
Integrēts skrāpisSlapjas lapas un sablīvētus netīrumus var atdalī no virsmas ar skrāpi.
Ergonomiska forma
- Ideāli izsvarota tīrīšana bez piepūles.
Bajonetes savienojums
- Pūšanas cauruli viegli atvienot, tas taupa vietu glabājot.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Gaisa plūsmas ātrums (km/h)
|maks. 210
|Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h)
|220
|Ātruma regulēšana
|nē
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|maks. 400 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 22 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|300
|Uzlādes strāva (A)
|0.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|975 x 170 x 305
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
- Pūšanas caurule
- Plakanais uzgalis ar skrāpi
Videos
Pielietošanas veidi
- Lapu aizvākšana ap māju
- Zaļās masas aizvākšanas pēc dzīvžogu apcirpšanas
- Celiņi ap māju
- Visapkārt mājai un dārzam
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast LBL 2 Battery Komplekts rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.