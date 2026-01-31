LBL 2 Battery Komplekts

Kärcher jaudīgais 18 V Kärcher Battery Power bezvada lapu pūtējs ir nokomplektēts ar akumulatoru un lādētāju. Tas pūš gaisu ar ātrumu līdz 210 km/h, vienlaikus esot lieliski izsvarots un ergonomiski ieguļ rokā.

Kärcher 18 V bezvada lapu pūtēja komplekts nodrošina lielisku veiktspēju darbā ar kritušām lapām. Pūtējs nodrošina maksimālo gaisa ātrumu līdz 210 km/h, saglabājot labu izsvarojumu, vienlaikus ergonomiski ieguļot rokā. Lai lapas varētu atdalīt un pārvietot mērķtiecīgi, lapu pūtējam ir noņemama plakana sprausla ar skrāpja malu. Komplektā ietilpst 18 V Kärcher Battery Power nomaināmais akumulators un akumulatora lādētājs.

Īpašības un ieguvumi
LBL 2 Battery Komplekts: Pūšanas caurule
Pūšanas caurule
Spēcīga lapu un netīrumu aizvākšana ap māju un garāžu.
LBL 2 Battery Komplekts: Noņemama plakanā sprausla
Noņemama plakanā sprausla
Precīzai un mērķtiecīgai tīrīšanai. Lapas var, piemēram , tikt sapūstas kaudzē.
LBL 2 Battery Komplekts: Integrēts skrāpis
Integrēts skrāpis
Slapjas lapas un sablīvētus netīrumus var atdalī no virsmas ar skrāpi.
Ergonomiska forma
  • Ideāli izsvarota tīrīšana bez piepūles.
Bajonetes savienojums
  • Pūšanas cauruli viegli atvienot, tas taupa vietu glabājot.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Gaisa plūsmas ātrums (km/h) maks. 210
Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h) 220
Ātruma regulēšana
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Kapacitāte (Ah) 2.5
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) maks. 400 (2,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 22 (2,5 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min) 300
Uzlādes strāva (A) 0.5
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 3.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 975 x 170 x 305

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
  • Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
  • Lādētājs: 18 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
  • Pūšanas caurule
  • Plakanais uzgalis ar skrāpi
LBL 2 Battery Komplekts
LBL 2 Battery Komplekts
Videos
Pielietošanas veidi
  • Lapu aizvākšana ap māju
  • Zaļās masas aizvākšanas pēc dzīvžogu apcirpšanas
  • Celiņi ap māju
  • Visapkārt mājai un dārzam
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast LBL 2 Battery Komplekts rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija