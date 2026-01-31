LBL 4 Battery

Jaudīgs un mobils: 36 V bezvada lapu pūtējs, kas aprīkots ar divpakāpju jaudas kontroli, attīsta maksimālo gaisa ātrumu līdz 250 km/h un ergonomiski ieguļ rokā.

36 V bezvadu lapu pūtējs, kas aprīkots ar divpakāpju jaudas kontroli, nodrošina maksimālo gaisa ātrumu līdz 250 km/h. Lapu pūtējam ir noņemama plakana sprausla ar iebūvētu skrāpja malu, kas ļauj lapas pārvietot kontrolējami un mērķtiecīgi lapu, kā arī pārvietot mitras un pielipušas lapas. Ierīces lietošanas laikā tas ergonomiski iekļaujas rokā un ir ļoti labi izsvarots. Akumulators un lādētājs komplektā neietilpst.

Īpašības un ieguvumi
Pūšanas caurule
  • Spēcīga lapu un netīrumu aizvākšana ap māju un garāžu.
Noņemama plakanā sprausla
  • Precīzai un mērķtiecīgai tīrīšanai. Lapas var, piemēram , tikt sapūstas kaudzē.
Divpakāpju jaudas kontrole
  • Maksimālas spēks vai maksimālais darbības laiks: Veiktspēja var tik pielāgota darba uzdevumam.
Integrēts skrāpis
  • Slapjas lapas un sablīvētus netīrumus var atdalī no virsmas ar skrāpi.
Ergonomiska forma
  • Ideāli izsvarota tīrīšana bez piepūles.
Bajonetes savienojums
  • Pūšanas cauruli viegli atvienot, tas taupa vietu glabājot.
36 V Kärcher Battery Power platforma
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Nomaināmā baterija var tikt izmantota citās Kärcher 36 V Battery Platform iekārtās
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Gaisa plūsmas ātrums (km/h) maks. 250
Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h) 330
Ātruma regulēšana
Ātrumi 2
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 36
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) maks. 550 (2,5 Ah) / maks. 1100 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 2.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 3.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 975 x 170 x 305

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Pūšanas caurule
  • Plakanais uzgalis ar skrāpi
Pielietošanas veidi
  • Lapu aizvākšana ap māju
  • Zaļās masas aizvākšanas pēc dzīvžogu apcirpšanas
  • Celiņi ap māju
  • Visapkārt mājai un dārzam
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast LBL 4 Battery rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

