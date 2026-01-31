LBL 4 Battery Komplekts
Maksimālais gaisa ātrums līdz 250 km/h: jaudīgais 36 V Kärcher bezvada lapu pūtējs komplektā ar divpakāpju jaudas kontroli. Nokomplektēts ar akumulatoru un ātro lādētāju.
36 V bezvadu lapu pūtējs, kas aprīkots ar divpakāpju jaudas kontroli, nodrošina maksimālo gaisa ātrumu līdz 250 km/h. Lapu pūtējam ir noņemama plakana sprausla ar iebūvētu skrāpja malu, kas ļauj lapas pārvietot kontrolējami un mērķtiecīgi lapu, kā arī pārvietot mitras un pielipušas lapas. Ierīces lietošanas laikā tas ergonomiski iekļaujas rokā un ir ļoti labi izsvarots. Komplektā ietilpst 36 V Kärcher Battery Power nomaināmais akumulators un ātrais akumulatora lādētājs.
Īpašības un ieguvumi
Pūšanas cauruleSpēcīga lapu un netīrumu aizvākšana ap māju un garāžu.
Noņemama plakanā sprauslaPrecīzai un mērķtiecīgai tīrīšanai. Lapas var, piemēram , tikt sapūstas kaudzē.
Divpakāpju jaudas kontroleMaksimālas spēks vai maksimālais darbības laiks: Veiktspēja var tik pielāgota darba uzdevumam.
Integrēts skrāpis
- Slapjas lapas un sablīvētus netīrumus var atdalī no virsmas ar skrāpi.
Ergonomiska forma
- Ideāli izsvarota tīrīšana bez piepūles.
Bajonetes savienojums
- Pūšanas cauruli viegli atvienot, tas taupa vietu glabājot.
36 V Kärcher Battery Power platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Nomaināmā baterija var tikt izmantota citās Kärcher 36 V Battery Platform iekārtās
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Gaisa plūsmas ātrums (km/h)
|maks. 250
|Gaisa caurplūdes ātrums (m³/h)
|330
|Ātruma regulēšana
|jā
|Ātrumi
|2
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|maks. 550 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 15 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|48 / 78
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|975 x 170 x 305
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 36 V / 2,5 Ah Battery Power akumulators (1 gab.)
- Lādētājs: 36 V Battery Power ātrais lādētājs(1 gab.)
- Pūšanas caurule
- Plakanais uzgalis ar skrāpi
Pielietošanas veidi
- Lapu aizvākšana ap māju
- Zaļās masas aizvākšanas pēc dzīvžogu apcirpšanas
- Celiņi ap māju
- Visapkārt mājai un dārzam
