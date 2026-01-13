WRE 18-55
WRE 18-55 akumulatora iekārta sūnu un nezāļu aizvākšanai no cietām virsmām. Iekārta ar inovatīvu birstes uzgali un bezinstrumenta saru birstes maiņas sistēmu.
WRE 18-55 akumulatora nezāļu likvidēšanas iekārta ļauj inovatīvi atbrīvoties no nezālēm, saudzējot muguru. Regulējamais birstes uzgalis kombinācijā ar jaudīgu motoru, lielu birstes griešanās ātrumu un ļoti efektīviem neilona sariem nodrošina sausu sūnu un nezāļu noņemšanu no cietām virsmām bez piepūles. Turklāt nodilušos sarus var nomainīt ar bez jebkādiem papildu instrumentiem. Akumulatora nezāļu aizvākšanas iekārtas ergonomiskais dizains garantē, ka ar to ir ērti strādāt, neliekot jums rāpot pa zemi. Akumulators un akumulatora lādētājs nav iekļauti komplektā.
Īpašības un ieguvumi
Inovatīva neilona birsteĪpaši izkārtoti neilona sari un liels bristu rotācijas ātrums sausu sūnu un nezāļu aizvākšanai.
Attāluma atbalsts360° rotējoša puslode pie vāciņa veicina optimālu darba pozu bez piepūles.
Birstes nomaiņa bez instrumentu palīzībasVieglai saru laukuma nomaiņai.
Tīrīšanas galvai regulējams leņķis
- Leņķi iestatāmi atbilstoši darba uzdevumam vai lietotāja augumam.
Alumīnija teleskopisks rokturis
- Iespējama vertikāla lietošana, piemērota dažādu augumu lietotājiem.
Ergonomisks roktura dizains
- Komfortabla darba pozīcija, kas nenoslogo muguru.
Rokturī integrēta ierīces pakarināšanas cilpa
- Vienkāršai glabāšanai/pakāršanai.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Garantē maksimālu mobilitāti un elastību.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|2300 - 2800
|Birstes diametrs (mm)
|180
|Saru materiāls
|Neilons
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|apt. 15 (2,5 Ah) / apt. 30 (5 Ah)
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1320 x 230 x 380
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Birste: 2 Gabals(i)
Aprīkojums
- Aizsargs pret šļakatām
- Novietošanas stāvoklis
- Alumīnija teleskopisks rokturis
- Pakarināšanas cilpa
- Drošības slēdzis
Videos
Pielietošanas veidi
- Sūnas
- Akmens virsmas
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast WRE 18-55 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.