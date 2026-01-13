WRE 18-55

WRE 18-55 akumulatora iekārta sūnu un nezāļu aizvākšanai no cietām virsmām. Iekārta ar inovatīvu birstes uzgali un bezinstrumenta saru birstes maiņas sistēmu.

WRE 18-55 akumulatora nezāļu likvidēšanas iekārta ļauj inovatīvi atbrīvoties no nezālēm, saudzējot muguru. Regulējamais birstes uzgalis kombinācijā ar jaudīgu motoru, lielu birstes griešanās ātrumu un ļoti efektīviem neilona sariem nodrošina sausu sūnu un nezāļu noņemšanu no cietām virsmām bez piepūles. Turklāt nodilušos sarus var nomainīt ar bez jebkādiem papildu instrumentiem. Akumulatora nezāļu aizvākšanas iekārtas ergonomiskais dizains garantē, ka ar to ir ērti strādāt, neliekot jums rāpot pa zemi. Akumulators un akumulatora lādētājs nav iekļauti komplektā.

Īpašības un ieguvumi
WRE 18-55: Inovatīva neilona birste
Inovatīva neilona birste
Īpaši izkārtoti neilona sari un liels bristu rotācijas ātrums sausu sūnu un nezāļu aizvākšanai.
WRE 18-55: Attāluma atbalsts
Attāluma atbalsts
360° rotējoša puslode pie vāciņa veicina optimālu darba pozu bez piepūles.
WRE 18-55: Birstes nomaiņa bez instrumentu palīzības
Birstes nomaiņa bez instrumentu palīzības
Vieglai saru laukuma nomaiņai.
Tīrīšanas galvai regulējams leņķis
  • Leņķi iestatāmi atbilstoši darba uzdevumam vai lietotāja augumam.
Alumīnija teleskopisks rokturis
  • Iespējama vertikāla lietošana, piemērota dažādu augumu lietotājiem.
Ergonomisks roktura dizains
  • Komfortabla darba pozīcija, kas nenoslogo muguru.
Rokturī integrēta ierīces pakarināšanas cilpa
  • Vienkāršai glabāšanai/pakāršanai.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Garantē maksimālu mobilitāti un elastību.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 2300 - 2800
Birstes diametrs (mm) 180
Saru materiāls Neilons
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) apt. 15 (2,5 Ah) / apt. 30 (5 Ah)
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 2.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 4.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 1320 x 230 x 380

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Birste: 2 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Aizsargs pret šļakatām
  • Novietošanas stāvoklis
  • Alumīnija teleskopisks rokturis
  • Pakarināšanas cilpa
  • Drošības slēdzis
WRE 18-55
WRE 18-55
Videos
Pielietošanas veidi
  • Sūnas
  • Akmens virsmas
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast WRE 18-55 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija