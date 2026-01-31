WRE 18-55 Battery Set
Akumulatora darbināma nezāļu likvidēšanas ierīce WRE 18 -55 sūnu un nezāļu virspusējai noņemšanai. Ideāli piemērota celiņiem, terasēm un durvju priekšām. Komplektā ietilpst akumulators un akumulatora lādētājs.
Beidzot varat atbrīvoties no kaitinošām sūnām un nezālēm, nenoslogojot muguru un ceļgalus: ergonomiska nezāļu likvidēšanas iekārta WRE 18-55, kas darbināma ar akumulatoru. Akumulators un akumulatora lādētājs jau ir iekļauti komplektā. Pateicoties inovatīvajai birstes koncepcijai ar bezinstrumentu nomaiņas sistēmu, viegli atbrīvosieties no sūnām un nezālēm uz bruģētiem celiņiem un iekšpagalmā ap māju. Turklāt nodilušo birsti var nomainīt bez jebkādiem papildu instrumentiem. Akumulatora nezāļu likvidēšanas iekārtas ergonomiskais dizains garantē, ka ar to ir ērti strādāt, neliekot jums rāpot pa zemi.
Īpašības un ieguvumi
Inovatīva neilona birsteĪpaši izkārtoti neilona sari un liels bristu rotācijas ātrums sausu sūnu un nezāļu aizvākšanai.
Attāluma atbalsts360° rotējoša puslode pie vāciņa veicina optimālu darba pozu bez piepūles.
Birstes nomaiņa bez instrumentu palīzībasVieglai saru laukuma nomaiņai.
Tīrīšanas galvai regulējams leņķis
- Leņķus var individuāli pielāgot dažādām tīrīšanas vajadzībām un dažāda auguma cilvēkiem.
Alumīnija teleskopisks rokturis
- Iespējama vertikāla lietošana, piemērota dažādu augumu lietotājiem.
Ergonomisks roktura dizains
- Komfortabla darba pozīcija, kas nenoslogo muguru.
Rokturī integrēta ierīces pakarināšanas cilpa
- Vienkāršai glabāšanai/pakāršanai.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Garantē maksimālu mobilitāti un elastību.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.)
|2300 - 2800
|Birstes diametrs (mm)
|180
|Saru materiāls
|Neilons
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|maks. 15 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|apt. 15 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|300
|Uzlādes strāva (A)
|0.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1320 x 230 x 380
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
- Birste: 2 Gabals(i)
Aprīkojums
- Aizsargs pret šļakatām
- Novietošanas stāvoklis
- Alumīnija teleskopisks rokturis
- Pakarināšanas cilpa
- Drošības slēdzis
