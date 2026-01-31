WRE 18-55 Battery Set

Akumulatora darbināma nezāļu likvidēšanas ierīce WRE 18 -55 sūnu un nezāļu virspusējai noņemšanai. Ideāli piemērota celiņiem, terasēm un durvju priekšām. Komplektā ietilpst akumulators un akumulatora lādētājs.

Beidzot varat atbrīvoties no kaitinošām sūnām un nezālēm, nenoslogojot muguru un ceļgalus: ergonomiska nezāļu likvidēšanas iekārta WRE 18-55, kas darbināma ar akumulatoru. Akumulators un akumulatora lādētājs jau ir iekļauti komplektā. Pateicoties inovatīvajai birstes koncepcijai ar bezinstrumentu nomaiņas sistēmu, viegli atbrīvosieties no sūnām un nezālēm uz bruģētiem celiņiem un iekšpagalmā ap māju. Turklāt nodilušo birsti var nomainīt bez jebkādiem papildu instrumentiem. Akumulatora nezāļu likvidēšanas iekārtas ergonomiskais dizains garantē, ka ar to ir ērti strādāt, neliekot jums rāpot pa zemi.

Īpašības un ieguvumi
WRE 18-55 Battery Set: Inovatīva neilona birste
Inovatīva neilona birste
Īpaši izkārtoti neilona sari un liels bristu rotācijas ātrums sausu sūnu un nezāļu aizvākšanai.
WRE 18-55 Battery Set: Attāluma atbalsts
Attāluma atbalsts
360° rotējoša puslode pie vāciņa veicina optimālu darba pozu bez piepūles.
WRE 18-55 Battery Set: Birstes nomaiņa bez instrumentu palīzības
Birstes nomaiņa bez instrumentu palīzības
Vieglai saru laukuma nomaiņai.
Tīrīšanas galvai regulējams leņķis
  • Leņķus var individuāli pielāgot dažādām tīrīšanas vajadzībām un dažāda auguma cilvēkiem.
Alumīnija teleskopisks rokturis
  • Iespējama vertikāla lietošana, piemērota dažādu augumu lietotājiem.
Ergonomisks roktura dizains
  • Komfortabla darba pozīcija, kas nenoslogo muguru.
Rokturī integrēta ierīces pakarināšanas cilpa
  • Vienkāršai glabāšanai/pakāršanai.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Garantē maksimālu mobilitāti un elastību.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Birstes rotācijas ātrums (apgr./min.) 2300 - 2800
Birstes diametrs (mm) 180
Saru materiāls Neilons
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Kapacitāte (Ah) 2.5
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) maks. 15 (2,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) apt. 15 (2,5 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min) 300
Uzlādes strāva (A) 0.5
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 2.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 4.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 1320 x 230 x 380

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
  • Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
  • Lādētājs: 18 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
  • Birste: 2 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Aizsargs pret šļakatām
  • Novietošanas stāvoklis
  • Alumīnija teleskopisks rokturis
  • Pakarināšanas cilpa
  • Drošības slēdzis
Pielietošanas veidi
  • Sūnas
  • Akmens virsmas
Atrast WRE 18-55 Battery Set rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

