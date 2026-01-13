LMO 18-33 Battery
Pateicoties akumulatora zāles pļāvēja LMO 18-33 Battery vieglajam svaram un tā manevrēšanas spējām, ar to ir ļoti viegli strādāt. Ērts veids, kā parūpēties par pļaušanas darbiem dārzā.
Īpaši viegls, manevrējams un ērts: akumulatora zāles pļāvējs LMO 18-33 Battery atvieglo pļaušanu vairāk nekā jebkad agrāk - pat sarežģītākajās vietās. Tā pļaušanas sistēma - divi vienā - dod lietotājam iespēju izvēlēties: novākt nopļauto zāli zāles savācējā vai, izmantojot mulčēšanas spraudni, izkliedēt to zālienā kā dabisko mēslojumu. Akumulatora zāles pļāvējs padara plēstus zāles stiebrus par pagātni, jo tā asais tērauda asmens katru reizi nodrošina tīru griezumu. Ērtais putu rokturis un slēdži abās pusēs rada prieku ar šo pļāvēju strādāt. Kad savācēja kaste ir pilna, indikators parāda, ka tā ir jāiztukšo. Papildus priekšrocības: drošības atslēga, lai novērstu nejaušu ierīces iedarbināšanu, virzošais rokturis ērtai darba pozīcijai, salokāmais dizains vietas taupīšanai un zāliena ķemmes, kas aizķer zāli, kas aug tieši pie malas precīzai pļaušanai.
Īpašības un ieguvumi
Viegla un viegli manevrējamaTik viegla, ka to pat uz ļoti nelīdzenas virsmas ir viegli vadīt. Īpaši viegli manevrējama apkārt šķēršļiem dārzā.
Pļauj līdz pat zāliena malaiZāliens tiek automātiski saķemmēts, ļaujot iegūt gludu pļāvumu pat mauriņa malās.
Pļaušanas sistēma "divi vienā"Nopļautā zāle pļaušanas laikā efektīvi tiek novadīta uz zāles savācēju. Mulčēšanas funkcija – izmantojot mulčēšanas komplektu, nopļautā zāle tiek izkaisīta zālienā kā dabiskais mēslojums. Asais tērauda nazis nodrošina akurātu giezumu, nepieļaujot plēstus zāliena stiebru galus.
Vietu taupošs dizains
- Nolokāmais rokturis nodrošina vietas taupīšanu iekārtas glabāšanas brīdī.
- No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
Viegla pļaušanas augstuma iestatīšana
- Pļaušanas augstumu regulē ar centralizētu sviru un var izvēlēties vienu no četriem augstumiem.
Savācēja pilnuma indikators
- Tvertnes ietilpības līmeņa rādītājs norādīs, kad zāles tvertne ir jāiztukšo.
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Integrēts pārnēsāšanas rokturis
Ergonomisks darbības princips
- Rokturim var iestatīt augumam atbilstošu augstumu, lai neatkarīgi no auguma lietotājs varētu saglabāt staltu stāju.
- Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
- Slēdži abās pusēs nodrošina vieglu darbību
Drošības atslēga
- Bērnu drošībai: iekārta ir nodrošināta pret nejaušu iedarbināšanu.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas platums (cm)
|33
|Pļaušanas augstums (mm)
|35 - 65
|Pļaušanas augstuma iestatīšana
|4x
|Zāles tvertnes ietilpība (l)
|35
|Ātrums (apgr./min.)
|4000
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²)
|maks. 125 (2,5 Ah) / maks. 250 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|11.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1251 x 371 x 992
* Pļaušanas augstums: 4 līmenis
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Mulčēšanas aprīkojums
- Zāles savācējtvertne
Aprīkojums
- Asmens
- Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Savācēja pilnuma indikators
Pielietošanas veidi
- Zāliens
