LMO 18-33 Battery Set
Ērtai manevrēšanai dārzā: viegls un ērti manevrējams akumulatora zāles pļāvējs LMO 18-33 Battery Set, kura komplektā iekļauts akumulators un ātrais lādētājs.
Akumulatora zāles pļāvējs LMO 18-33 Battery Set ir zāles pļāvēju kartings. Mazais svars un ērtā manevrēšanas spēja ļauj bez piepūles pļaut arī sarežģītākas zāliena vietas. Pateicoties pļaušanas sistēmai divi vienā, nopļauto zāli var savākt zāles savācēja konteinerā, vai ar mulčēšanas spraudni izkaisīt pa zālienu kā dabisko mēslojumu. Kad savācēja kaste ir pilna, indikators parāda, ka tā ir jāiztukšo. Pateicoties asajam tērauda asmenim, pļaušanas rezultāts vienmēr ir izcils - bez neviena saplūkāta zāles stiebra. Zāles pļāvēju ir prieks izmantot, pateicoties ērtajam putu klātajam rokturim un slēdžiem abās pusēs. Lai novērstu ierīces nejaušu palaišanu, drošības atslēga darbojas kā bērnu drošības slēdzene. Rokturis ar regulējamu augstumu nodrošina ērtu darba stāvokli, savukārt salokāmais dizains ļauj ietaupīt vietu. Zāliena ķemmes notver arī zāli, kas aug tieši gar malām, un precīzi to nopļauj. Pamata komplektā ir iekļauts viens akumulators un ātrais lādētājs.
Īpašības un ieguvumi
Viegla un viegli manevrējamaTik viegla, ka to pat uz ļoti nelīdzenas virsmas ir viegli vadīt. Īpaši viegli manevrējama apkārt šķēršļiem dārzā.
Pļauj līdz pat zāliena malaiMauriņa ķemme uzvter zāles stiebrus līdz pat zāliena malai, nav nepieciešama trimmera izmantošana.
Pļaušanas sistēma "divi vienā"Nopļautā zāle pļaušanas laikā efektīvi tiek novadīta uz zāles savācēju. Mulčēšanas funkcija – izmantojot mulčēšanas komplektu, nopļautā zāle tiek izkaisīta zālienā kā dabiskais mēslojums. Asais tērauda nazis nodrošina akurātu giezumu, nepieļaujot plēstus zāliena stiebru galus.
Vietu taupošs dizains
- Nolokāmais rokturis nodrošina vietas taupīšanu iekārtas glabāšanas brīdī.
- No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
Viegla pļaušanas augstuma iestatīšana
- Pļaušanas augstumu regulē ar centralizētu sviru un var izvēlēties vienu no četriem augstumiem.
Savācēja pilnuma indikators
- Tvertnes ietilpības līmeņa rādītājs norādīs, kad zāles tvertne ir jāiztukšo.
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Integrēts pārnēsāšanas rokturis
Ergonomisks darbības princips
- Rokturim var iestatīt augumam atbilstošu augstumu, lai neatkarīgi no auguma lietotājs varētu saglabāt staltu stāju.
- Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
- Slēdži abās pusēs nodrošina vieglu darbību
Drošības atslēga
- Bērnu drošībai: iekārta ir nodrošināta pret nejaušu iedarbināšanu.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas platums (cm)
|33
|Pļaušanas augstums (mm)
|35 - 65
|Pļaušanas augstuma iestatīšana
|4x
|Zāles tvertnes ietilpība (l)
|35
|Ātrums (apgr./min.)
|4000
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|5
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²)
|maks. 250 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 24 (5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|94 / 143
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|11.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1251 x 371 x 992
¹⁾ Pļaušanas augstums: 4. līmenis
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 5,0 Ah Battery Power akumulators (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (1 gab.)
- Mulčēšanas aprīkojums
- Zāles savācējtvertne
Aprīkojums
- Asmens
- Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Savācēja pilnuma indikators
