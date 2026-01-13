LMO 18-36 Battery
Akumulatora zāles pļāvējs LMO 18-36 Battery pārsteidz ar neticamo manevrēšanas spēju un mazo svaru. Pļaušanas augstums ir regulējams ērti uz bez piepūles.
Šis universālais un vieglais pļāvējs bez piepūles nopļauj arī sarežģītākas zāliena vietas. Pateicoties pļaušanas sistēmai divi vienā, akumulatora zāles pļāvējs LMO 18-36 Battery var vai nu savākt nopļauto zāli zāles savācēja konteinerā, vai arī to izkaisīt pa zālienu kā dabīgu mēslojumu, izmantojot mulčēšanas spraudni. Asais tērauda asmens nodrošina, ka akumulatora zāles pļāvējs atstāj izcilu rezultātu bez saplūkātiem zāles stiebriem. Zāles pļāvējs ir iespaidīgs arī tā darbības ziņā: pļaušanas augstumu var viegli pielāgot četros līmeņos, ērts putu materiāla rokturis un slēdži abās pusēs nodrošina papildu ērtības. Citas praktiskās funkcijas: savācēja kastes uzpildes līmeņa indikators, kas paziņo, kad savācēja kaste ir jāiztukšo. Lai neļautu netīšām iedarbināt zāles pļāvēju, tam ir uzstādīta drošības atslēga, kas darbojas kā bērnu drošības slēdzene. Papildus priekšrocības: rokturis ar regulējamo augstumu nodrošina ērtu darba stāvokli, salokāmais dizains ļauj ietaupīt vietu, bet zāliena ķemmes ļauj ērti pļaut gar celiņu malām.
Īpašības un ieguvumi
Viegla un viegli manevrējamaTik viegla, ka to pat uz ļoti nelīdzenas virsmas ir viegli vadīt. Īpaši viegli manevrējama apkārt šķēršļiem dārzā.
Pļauj līdz pat zāliena malaiZāliens tiek automātiski saķemmēts, ļaujot iegūt gludu pļāvumu pat mauriņa malās.
Pļaušanas sistēma "divi vienā"Nopļautā zāle pļaušanas laikā efektīvi tiek novadīta uz zāles savācēju. Mulčēšanas funkcija – izmantojot mulčēšanas komplektu, nopļautā zāle tiek izkaisīta zālienā kā dabiskais mēslojums. Asais tērauda nazis nodrošina akurātu giezumu, nepieļaujot plēstus zāliena stiebru galus.
Vienkārša pļaušanas augstuma regulēšana
- Pļaušanas augstumu regulē ar centralizētu sviru un var izvēlēties vienu no četriem augstumiem.
Savācēja pilnuma indikators
- Tvertnes ietilpības līmeņa rādītājs norādīs, kad zāles tvertne ir jāiztukšo.
Ergonomisks darbības princips
- Rokturim var iestatīt augumam atbilstošu augstumu, lai neatkarīgi no auguma lietotājs varētu saglabāt staltu stāju.
- Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
- Slēdži abās pusēs nodrošina vieglu darbību
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Integrēts pārnēsāšanas rokturis
Vietu taupošs dizains
- Nolokāmais rokturis nodrošina vietas taupīšanu iekārtas glabāšanas brīdī.
- No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
Drošības atslēga
- Bērnu drošībai: iekārta ir nodrošināta pret nejaušu iedarbināšanu.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas platums (cm)
|36
|Pļaušanas augstums (mm)
|30 - 70
|Pļaušanas augstuma iestatīšana
|4x
|Zāles tvertnes ietilpība (l)
|45
|Ātrums (apgr./min.)
|4000
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²)
|maks. 175 (2,5 Ah) / maks. 350 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1309 x 398 x 1042
* Pļaušanas augstums: 4 līmenis
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Mulčēšanas aprīkojums
- Zāles savācējtvertne
Aprīkojums
- Asmens
- Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Savācēja pilnuma indikators
