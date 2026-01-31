LMO 18-36 Battery Set
Ērti manevrējams un viegls akumulatora zāles pļāvējs LMO 18-36 Battery Set ar ērti un centrāli regulējamu pļaušanas augstumu četros līmeņos, komplektā ietilpst akumulators un ātrais lādētājs
Ar tā mazo svaru un neticami vieglo manevrētspēju akumulatora zāles pļāvējs LMO 18-36 Battery Set pļauj bez piepūles - pat sarežģītākās zāliena vietas. Tā asais tērauda asmens nodrošina lielisku rezultātu bez saplūkātiem zāles stiebriem. Pateicoties pļaušanas sistēmai divi vienā, nopļauto zāli var vai nu savākt zāles savācēja konteinerā, vai arī ar mulčēšanas spraudni izkaisīt pa zālienu kā dabisko mēslojumu. Lielākai elastībai pļaušanas augstumu var pielāgot četros līmeņos. Akumulatora zāles pļāvējam ir ērts putu rokturis, kā arī slēdži abās pusēs. Ļoti praktisks ir arī savācēja konteinera līmeņa indikators, kas paziņo, kad savācēja kaste ir jāiztukšo. Lai neļautu netīšām iedarbināt zāles pļāvēju, tas aprīkots ar drošības atslēgu, kas darbojas kā bērnu drošības slēdzene. Rokturis ar regulējamu augstumu nodrošina ērtu darba stāvokli, un salokāmais dizains ļauj ietaupīt vietu. Zāliena ķemmes arī ļauj ērti pļaut līdz pat malai, neatstājot nenopļautu zāli. Pamata komplektā ir iekļauts viens akumulators un ātrais lādētājs.
Īpašības un ieguvumi
Viegla un viegli manevrējamaTik viegla, ka to pat uz ļoti nelīdzenas virsmas ir viegli vadīt. Īpaši viegli manevrējama apkārt šķēršļiem dārzā.
Pļauj līdz pat zāliena malaiZāliens tiek automātiski saķemmēts, ļaujot iegūt gludu pļāvumu pat mauriņa malās.
Pļaušanas sistēma "divi vienā"Nopļautā zāle pļaušanas laikā efektīvi tiek novadīta uz zāles savācēju. Mulčēšanas funkcija – izmantojot mulčēšanas komplektu, nopļautā zāle tiek izkaisīta zālienā kā dabiskais mēslojums. Asais tērauda nazis nodrošina akurātu giezumu, nepieļaujot plēstus zāliena stiebru galus.
Vienkārša pļaušanas augstuma regulēšana
- Pļaušanas augstumu regulē ar centralizētu sviru un var izvēlēties vienu no četriem augstumiem.
Savācēja pilnuma indikators
- Tvertnes ietilpības līmeņa rādītājs norādīs, kad zāles tvertne ir jāiztukšo.
Ergonomisks darbības princips
- Rokturim var iestatīt augumam atbilstošu augstumu, lai neatkarīgi no auguma lietotājs varētu saglabāt staltu stāju.
- Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
- Slēdži abās pusēs nodrošina vieglu darbību
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Integrēts pārnēsāšanas rokturis
Vietu taupošs dizains
- Nolokāmais rokturis nodrošina vietas taupīšanu iekārtas glabāšanas brīdī.
- No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
Drošības atslēga
- Bērnu drošībai: iekārta ir nodrošināta pret nejaušu iedarbināšanu.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas platums (cm)
|36
|Pļaušanas augstums (mm)
|30 - 70
|Pļaušanas augstuma iestatīšana
|4x
|Zāles tvertnes ietilpība (l)
|45
|Ātrums (apgr./min.)
|4000
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|5
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²)
|maks. 350 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 24 (5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|94 / 143
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|13.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1309 x 398 x 1042
* Pļaušanas augstums: 4 līmenis
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 5,0 Ah Battery Power akumulators (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (1 gab.)
- Mulčēšanas aprīkojums
- Zāles savācējtvertne
Aprīkojums
- Asmens
- Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Savācēja pilnuma indikators
