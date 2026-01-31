LMO 2-18 Battery
Manevrējamais baterijas zāles pļāvējs LMO 2-18 Battery ar bezslotiņu motoru un 32 cm pļaušanas platumu ir ideāli piemērots mazākiem zālājiem līdz 250 m² platībā.
Vieglais un manevrētspējīgais LMO 2-18 Battery zāles pļāvējs ar pļaušanas platumu 32 cm ir lieliski piemērots mazākiem zālājiem līdz 250 m² platībā. Pļaušanas augstumu var regulēt vienā no pieciem līmeņiem, sākot no 25 līdz 60 mm. Kombinācijā ar jaudīgo bezslotiņu motoru zāle vienmēr būs nopļauta perfekti. Pļaujot gar zāliena robežām, zāles ķemmes iztaisno zāles stiebrus, nodrošinot to, ka neviens stiebrs netiek izlaists. Nopļautā zāle tiek savākta 30 litru zāles savākšanas tvertnē. Augstumā regulējamais vadības rokturis nodrošina pļaušanas laikā vertikālu, ērtu stāju, un salokāmā konstrukcija ļauj ietaupīt vietu glabāšanā. Pārvietošanas rokturi var izmantot arī, lai vieglo baterijas iekārtu pārvietotu visur, kur nepieciešams, piemēram, augšup pa kāpnēm un lejup. LMO 2-18 Battery ir saderīgs ar visiem 18 V Kärcher Battery Power platformas 18 V maināmajām baterijām.
Īpašības un ieguvumi
Jaudīgs bezslotiņu motorsAugsta veiktspēja un ilgāks produkta kalpošanas laiks
Efektīva zāles savākšanas tvertnes aizpildīšanaPateicoties optimizētai gaisa plūsmai, zāles savākšanas tvertne piepildās līdz pat 95 %. Tas nozīmē īsāku pārtraukumu darba laikā.
Savācēja pilnuma indikatorsZāles savākšanas tvertnes atloks aizveras, kad tas ir pilnībā pilns un ir jāiztukšo.
Viegla pļaušanas augstuma iestatīšana
- Tikai ar vienu kustību vajadzīgo pļaušanas augstumu var regulēt vienā no pieciem līmeņiem, sākot no 25 līdz 60 mm.
Pļauj līdz pat zāliena malai
- Zāles ķemmes automātiski satver zāli.
Vietu taupošs dizains
- No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
- Nolokāmais rokturis nodrošina vietas taupīšanu iekārtas glabāšanas brīdī.
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Integrēts pārnēsāšanas rokturis
Ergonomisks darbības princips
- Rokturim var iestatīt augumam atbilstošu augstumu, lai neatkarīgi no auguma lietotājs varētu saglabāt staltu stāju.
- Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
- Pilna garuma stienis uz iekārtas vadības roktura padara darbību vienkāršu.
Drošības atslēga
- Bērnu drošībai: iekārta ir nodrošināta pret nejaušu iedarbināšanu.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot 18 V Kärcher Battery Power platformas iekārtās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas platums (cm)
|32
|Pļaušanas augstums (mm)
|25 - 60
|Pļaušanas augstuma iestatīšana
|5x
|Zāles tvertnes ietilpība (l)
|30
|Piedziņa
|Bezslotiņu motors
|Ātrums (apgr./min.)
|3500
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²)
|maks. 125 (2,5 Ah) / maks. 250 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 14 (2,5 Ah) / maks. 28 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|10.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Zāles savācējtvertne
Aprīkojums
- Asmens
- Augstumā regulējams rokturis
- Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Savācēja pilnuma indikators
