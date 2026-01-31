LMO 2-18 Battery

Manevrējamais baterijas zāles pļāvējs LMO 2-18 Battery ar bezslotiņu motoru un 32 cm pļaušanas platumu ir ideāli piemērots mazākiem zālājiem līdz 250 m² platībā.

Vieglais un manevrētspējīgais LMO 2-18 Battery zāles pļāvējs ar pļaušanas platumu 32 cm ir lieliski piemērots mazākiem zālājiem līdz 250 m² platībā. Pļaušanas augstumu var regulēt vienā no pieciem līmeņiem, sākot no 25 līdz 60 mm. Kombinācijā ar jaudīgo bezslotiņu motoru zāle vienmēr būs nopļauta perfekti. Pļaujot gar zāliena robežām, zāles ķemmes iztaisno zāles stiebrus, nodrošinot to, ka neviens stiebrs netiek izlaists. Nopļautā zāle tiek savākta 30 litru zāles savākšanas tvertnē. Augstumā regulējamais vadības rokturis nodrošina pļaušanas laikā vertikālu, ērtu stāju, un salokāmā konstrukcija ļauj ietaupīt vietu glabāšanā. Pārvietošanas rokturi var izmantot arī, lai vieglo baterijas iekārtu pārvietotu visur, kur nepieciešams, piemēram, augšup pa kāpnēm un lejup. LMO 2-18 Battery ir saderīgs ar visiem 18 V Kärcher Battery Power platformas 18 V maināmajām baterijām.

Īpašības un ieguvumi
LMO 2-18 Battery: Jaudīgs bezslotiņu motors
Jaudīgs bezslotiņu motors
Augsta veiktspēja un ilgāks produkta kalpošanas laiks
LMO 2-18 Battery: Efektīva zāles savākšanas tvertnes aizpildīšana
Efektīva zāles savākšanas tvertnes aizpildīšana
Pateicoties optimizētai gaisa plūsmai, zāles savākšanas tvertne piepildās līdz pat 95 %. Tas nozīmē īsāku pārtraukumu darba laikā.
LMO 2-18 Battery: Savācēja pilnuma indikators
Savācēja pilnuma indikators
Zāles savākšanas tvertnes atloks aizveras, kad tas ir pilnībā pilns un ir jāiztukšo.
Viegla pļaušanas augstuma iestatīšana
  • Tikai ar vienu kustību vajadzīgo pļaušanas augstumu var regulēt vienā no pieciem līmeņiem, sākot no 25 līdz 60 mm.
Pļauj līdz pat zāliena malai
  • Zāles ķemmes automātiski satver zāli.
Vietu taupošs dizains
  • No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
  • Nolokāmais rokturis nodrošina vietas taupīšanu iekārtas glabāšanas brīdī.
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
  • Integrēts pārnēsāšanas rokturis
Ergonomisks darbības princips
  • Rokturim var iestatīt augumam atbilstošu augstumu, lai neatkarīgi no auguma lietotājs varētu saglabāt staltu stāju.
  • Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
  • Pilna garuma stienis uz iekārtas vadības roktura padara darbību vienkāršu.
Drošības atslēga
  • Bērnu drošībai: iekārta ir nodrošināta pret nejaušu iedarbināšanu.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Maināmo bateriju var izmantot 18 V Kärcher Battery Power platformas iekārtās.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Pļaušanas platums (cm) 32
Pļaušanas augstums (mm) 25 - 60
Pļaušanas augstuma iestatīšana 5x
Zāles tvertnes ietilpība (l) 30
Piedziņa Bezslotiņu motors
Ātrums (apgr./min.) 3500
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²) maks. 125 (2,5 Ah) / maks. 250 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 14 (2,5 Ah) / maks. 28 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 10.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 1186 x 354 x 1026

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Zāles savācējtvertne

Aprīkojums

  • Asmens
  • Augstumā regulējams rokturis
  • Integrēts rokturis pārnēsāšanai
  • Savācēja pilnuma indikators
LMO 2-18 Battery
LMO 2-18 Battery
Videos
Pielietošanas veidi
  • Zāliens
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast LMO 2-18 Battery rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija