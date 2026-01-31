LMO 2-18 Battery Set
Zāles pļāvējs LMO 2-18 Battery Set ar bezslotiņu motoru un 32 cm pļaušanas platumu ir ideāli piemērots mazākiem zālājiem līdz 250 m² platībā. Baterija un ātrais lādētājs gādā par tūlītēju gatavību darbam.
Vieglais un manevrētspējīgais LMO 2-18 Battery Set zāles pļāvējs ar pļaušanas platumu 32 cm ir lieliski piemērots mazākiem zālājiem līdz 250 m² platībā. Pļaušanas augstumu var regulēt vienā no pieciem līmeņiem, sākot no 25 līdz 60 mm. Kombinācijā ar jaudīgo bezslotiņu motoru zāle vienmēr būs nopļauta perfekti. Pļaujot gar zāliena robežām, zāles ķemmes iztaisno zāles stiebrus, nodrošinot to, ka neviens stiebrs netiek izlaists. Nopļautā zāle tiek savākta 30 litru zāles savākšanas tvertnē. Augstumā regulējamais vadības rokturis nodrošina pļaušanas laikā vertikālu, ērtu stāju, un salokāmā konstrukcija ļauj ietaupīt vietu glabāšanā. Pārvietošanas rokturi var izmantot arī, lai vieglo baterijas iekārtu pārvietotu visur, kur nepieciešams, piemēram, augšup pa kāpnēm un lejup. Komplektācijā iekļauta viena baterija un ātrais lādētājs.
Īpašības un ieguvumi
Jaudīgs bezslotiņu motorsAugsta veiktspēja un ilgāks produkta kalpošanas laiks
Efektīva zāles savākšanas tvertnes aizpildīšanaPateicoties optimizētai gaisa plūsmai, zāles savākšanas tvertne piepildās līdz pat 95 %. Tas nozīmē īsāku pārtraukumu darba laikā.
Savācēja pilnuma indikatorsZāles savākšanas tvertnes atloks aizveras, kad tas ir pilnībā pilns un ir jāiztukšo.
Viegla pļaušanas augstuma iestatīšana
- Tikai ar vienu kustību vajadzīgo pļaušanas augstumu var regulēt vienā no pieciem līmeņiem, sākot no 25 līdz 60 mm.
Pļauj līdz pat zāliena malai
- Zāliens tiek automātiski saķemmēts, ļaujot iegūt gludu pļāvumu pat mauriņa malās.
Vietu taupošs dizains
- No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
- Nolokāmais rokturis nodrošina vietas taupīšanu iekārtas glabāšanas brīdī.
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Integrēts pārnēsāšanas rokturis
Ergonomisks darbības princips
- Rokturim var iestatīt augumam atbilstošu augstumu, lai neatkarīgi no auguma lietotājs varētu saglabāt staltu stāju.
- Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
- Pilna garuma stienis uz iekārtas vadības roktura padara darbību vienkāršu.
Drošības atslēga
- Bērnu drošībai: iekārta ir nodrošināta pret nejaušu iedarbināšanu.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas platums (cm)
|32
|Pļaušanas augstums (mm)
|25 - 60
|Zāles tvertnes ietilpība (l)
|30
|Piedziņa
|Bezslotiņu motors
|Ātrums (apgr./min.)
|3500
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|5
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²)
|maks. 250 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 28
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|94 / 143
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|10.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 5,0 Ah Battery Power akumulators (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (1 gab.)
- Zāles savācējtvertne
Aprīkojums
- Asmens
- Augstumā regulējams rokturis
- Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Savācēja pilnuma indikators
Videos
Pielietošanas veidi
- Zāliens
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast LMO 2-18 Battery Set rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.