LMO 3-18 Battery
Viegls un manevrētspējīgs. 18 V baterijas zāles pļāvējs LMO 3-18 Battery ar jaudīgu bezslotiņu motoru un 34 cm pļaušanas platumu, piemērots līdz 350 m² lieliem zālājiem.
Šis 18 V baterijas zāles pļāvējs ir viegls, manevrētspējīgs, un tam ir jaudīgs bezslotiņu motors. Līdz 350 kvadrātmetru zālieni tiek pļauti ātri un precīzi. Darba platums ir 34 cm. Pļaušanas augstumu var viegli regulēt pēc vajadzības vienā no pieciem līmeņiem, sākot no 25 līdz 60 milimetriem. Pateicoties iPower funkcijas motora vadībai, pļaušanas laikā ātrums automātiski pielāgojas zāles stāvoklim. Ja nepieciešams zāliena apmales, zāles ķemmes iztaisno zāles stiebrus, lai nodrošinātu labāku rezultātu. Izmantojot "divi vienā" pļaušanas sistēmu, nopļautā zāle mulčēšanas laikā tiek vienmērīgi izkliedēta pa zālienu kā dabīgs mēslojums vai savākta 35 litru zāles savākšanas tvertnē. Vadības rokturim ir regulējams augstums, lai gādātu par ērtu lietotāja stāju. Kad iekārtas rāmis ir salocīts, tā aizņem mazāk vietas glabāšanā. Iebūvēti transportēšanas rokturi atvieglo pārvietošanu pa kāpnēm un pāri šķēršļiem. Savietojams ar visām maināmajām 18 V Kärcher Battery Power platformas baterijām.
Īpašības un ieguvumi
Jaudīgs bezslotiņu motorsAugsta veiktspēja un ilgāks produkta kalpošanas laiks
iPowerPapildu veiktspēja un uzlabots baterijas darbības laiks. Pļaušanas laikā ātrums automātiski pielāgojas zāles stāvoklim.
Pļaušanas sistēma "divi vienā"Nopļautā zāle pļaušanas laikā efektīvi tiek novadīta uz zāles savācēju. Mulčēšanas funkcija: izmantojot mulčēšanas spraudni, nopļautā zāle tiek sasmalcināta un izkliedēta mauriņā kā mēslojums. Asais tērauda nazis nodrošina akurātu giezumu, nepieļaujot plēstus zāliena stiebru galus.
Efektīva zāles savākšanas tvertnes aizpildīšana
- Pateicoties optimizētai gaisa plūsmai, zāles savākšanas tvertne piepildās līdz pat 95 %. Tas nozīmē īsāku pārtraukumu darba laikā.
Savācēja pilnuma indikators
- Zāles savākšanas tvertnes atloks aizveras, kad tas ir pilnībā pilns un ir jāiztukšo.
Ērta pļaušanas augstuma regulēšana
- Tikai ar vienu kustību vajadzīgo pļaušanas augstumu var regulēt vienā no pieciem līmeņiem, sākot no 25 līdz 60 mm.
Pļauj līdz pat zāliena malai
- Zāliens tiek automātiski saķemmēts, ļaujot iegūt gludu pļāvumu pat mauriņa malās.
Vietu taupošs dizains
- No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
- Nolokāmais rokturis nodrošina vietas taupīšanu iekārtas glabāšanas brīdī.
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Integrēts pārnēsāšanas rokturis
Ergonomisks darbības princips
- Rokturim var iestatīt augumam atbilstošu augstumu, lai neatkarīgi no auguma lietotājs varētu saglabāt staltu stāju.
- Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
- Pilna garuma stienis uz iekārtas vadības roktura padara darbību vienkāršu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas platums (cm)
|34
|Pļaušanas augstums (mm)
|25 - 60
|Pļaušanas augstuma iestatīšana
|5x
|Zāles tvertnes ietilpība (l)
|35
|Piedziņa
|Bezslotiņu motors
|Ātrums (apgr./min.)
|3500
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²)
|maks. 175 (2,5 Ah) / maks. 350 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 14 (2,5 Ah) / maks. 28 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|12.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Mulčēšanas aprīkojums
- Zāles savācējtvertne
Aprīkojums
- Asmens
- Augstumā regulējams rokturis
- Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Savācēja pilnuma indikators
- Zāliens