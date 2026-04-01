LMO 36-40 Battery

Padara zāles pļaušanu tik vienkāršu kā nekad: akumulatora zāles pļāvējs LMO 36-40 Battery Set ar lielu pļaušanas platumu un ietilpīgu zāles tvertni ātrai pļaušanai ar dažiem pārtraukumiem.

Ar akumulatoru darbināmais zāles pļāvējs LMO 36–40 Battery garantē tīrus griezumus bez nevienmērīgiem zāles kumšķiem. Pateicoties pļaušanas sistēmai divi vienā, nopļauto zāli var savākt ietilpīgajā zāles tvertnē ar uzpildes līmeņa indikatoru vai arī izkaisīt pa mauriņu kā dabisku mēslojumu, izmantojot mulčēšanas komplektu. Tā lielais pļaušanas platums apvienojumā ar lielo zāles tvertni ļauj strādāt daudz ātrāk un bez laikietilpīgiem pārtraukumiem. Mauriņa ķemmes nodrošina to, ka arī tā zāle, kas aug pie malas, tiek precīzi nopļauta. Pēc nepieciešamības pļaušanas augstumu var vienkārši noregulēt piecos dažādos līmeņos. Roktura slīpumu var vienkārši noregulēt tādā pozīcijā, kas pasargās jūsu muguru. Akumulatora zāles pļāvēju var vienkārši novietot glabāšanā, pateicoties saliekamajai konstrukcijai, savukārt rokturis ar putoto pārklājumu un slēdži abās pusēs nodrošina ērtu lietošanu. Drošības atslēga darbojas kā bērnu drošības slēdzene, kas novērš pļāvēja nejaušu iedarbināšanu.

Īpašības un ieguvumi
Pļauj līdz pat zāliena malai
Zāliens tiek automātiski saķemmēts, ļaujot iegūt gludu pļāvumu pat mauriņa malās.
Liela zāles tvertne
Lielais tilpums nozīmē retāku iztukšošanu, nodrošinot mazāk pļaušanas pārtraukumu. No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
Pļaušanas sistēma "divi vienā"
Nopļautā zāle pļaušanas laikā efektīvi tiek novadīta uz zāles savācēju. Mulčēšanas funkcija – izmantojot mulčēšanas komplektu, nopļautā zāle tiek izkaisīta zālienā kā dabiskais mēslojums. Asais tērauda nazis nodrošina akurātu giezumu, nepieļaujot plēstus zāliena stiebru galus.
Vienkārša pļaušanas augstuma regulēšana
  • Pļaušanas augstumu var iestatīt jebkurā no pieciem pļaušanas augstuma līmeņiem.
Savācēja pilnuma indikators
  • Tvertnes ietilpības līmeņa rādītājs norādīs, kad zāles tvertne ir jāiztukšo.
Salokāms rokturis
  • Praktiskais roktura dizains nodrošina vietu taupošu uzglabāšanu.
Ergonomisks darbības princips
  • Ātrās fiksācijas stiprinājumi nodrošina vieglu regulēšanu, kas ļauj viegli iestatīt roktura augstumu staltai stājai strādājot.
  • Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
  • Slēdži abās pusēs nodrošina vieglu darbību
Drošības atslēga
  • Bērnu drošībai: iekārta ir nodrošināta pret nejaušu iedarbināšanu.
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
  • Integrēts pārnēsāšanas rokturis
36 V Kärcher Battery Power platforma
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Nomaināmā baterija var tikt izmantota citās Kärcher 36 V Battery Platform iekārtās
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Pļaušanas platums (cm) 40
Pļaušanas augstums (mm) 20 - 70
Pļaušanas augstuma iestatīšana 5x
Zāles tvertnes ietilpība (l) 50
Ātrums (apgr./min.) 3550
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 36
Veiktspēja no vienas uzlādes* (ft/m²) maks. 275 (2,5 Ah) / maks. 550 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (h/min) maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 18.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 1284 x 459 x 1043

¹⁾ Pļaušanas augstums: 5. līmenis

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Mulčēšanas aprīkojums
  • Zāles savācējtvertne

Aprīkojums

  • Asmens
  • Integrēts rokturis pārnēsāšanai
  • Savācēja pilnuma indikators
Videos
Pielietošanas veidi
  • Zāliens
Piederumi
Atrast LMO 36-40 Battery rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518\

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 8–18
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija