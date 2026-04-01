LMO 36-40 Battery
Padara zāles pļaušanu tik vienkāršu kā nekad: akumulatora zāles pļāvējs LMO 36-40 Battery Set ar lielu pļaušanas platumu un ietilpīgu zāles tvertni ātrai pļaušanai ar dažiem pārtraukumiem.
Ar akumulatoru darbināmais zāles pļāvējs LMO 36–40 Battery garantē tīrus griezumus bez nevienmērīgiem zāles kumšķiem. Pateicoties pļaušanas sistēmai divi vienā, nopļauto zāli var savākt ietilpīgajā zāles tvertnē ar uzpildes līmeņa indikatoru vai arī izkaisīt pa mauriņu kā dabisku mēslojumu, izmantojot mulčēšanas komplektu. Tā lielais pļaušanas platums apvienojumā ar lielo zāles tvertni ļauj strādāt daudz ātrāk un bez laikietilpīgiem pārtraukumiem. Mauriņa ķemmes nodrošina to, ka arī tā zāle, kas aug pie malas, tiek precīzi nopļauta. Pēc nepieciešamības pļaušanas augstumu var vienkārši noregulēt piecos dažādos līmeņos. Roktura slīpumu var vienkārši noregulēt tādā pozīcijā, kas pasargās jūsu muguru. Akumulatora zāles pļāvēju var vienkārši novietot glabāšanā, pateicoties saliekamajai konstrukcijai, savukārt rokturis ar putoto pārklājumu un slēdži abās pusēs nodrošina ērtu lietošanu. Drošības atslēga darbojas kā bērnu drošības slēdzene, kas novērš pļāvēja nejaušu iedarbināšanu.
Īpašības un ieguvumi
Pļauj līdz pat zāliena malaiZāliens tiek automātiski saķemmēts, ļaujot iegūt gludu pļāvumu pat mauriņa malās.
Liela zāles tvertneLielais tilpums nozīmē retāku iztukšošanu, nodrošinot mazāk pļaušanas pārtraukumu. No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
Pļaušanas sistēma "divi vienā"Nopļautā zāle pļaušanas laikā efektīvi tiek novadīta uz zāles savācēju. Mulčēšanas funkcija – izmantojot mulčēšanas komplektu, nopļautā zāle tiek izkaisīta zālienā kā dabiskais mēslojums. Asais tērauda nazis nodrošina akurātu giezumu, nepieļaujot plēstus zāliena stiebru galus.
Vienkārša pļaušanas augstuma regulēšana
- Pļaušanas augstumu var iestatīt jebkurā no pieciem pļaušanas augstuma līmeņiem.
Savācēja pilnuma indikators
- Tvertnes ietilpības līmeņa rādītājs norādīs, kad zāles tvertne ir jāiztukšo.
Salokāms rokturis
- Praktiskais roktura dizains nodrošina vietu taupošu uzglabāšanu.
Ergonomisks darbības princips
- Ātrās fiksācijas stiprinājumi nodrošina vieglu regulēšanu, kas ļauj viegli iestatīt roktura augstumu staltai stājai strādājot.
- Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
- Slēdži abās pusēs nodrošina vieglu darbību
Drošības atslēga
- Bērnu drošībai: iekārta ir nodrošināta pret nejaušu iedarbināšanu.
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Integrēts pārnēsāšanas rokturis
36 V Kärcher Battery Power platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Nomaināmā baterija var tikt izmantota citās Kärcher 36 V Battery Platform iekārtās
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Pļaušanas platums (cm)
|40
|Pļaušanas augstums (mm)
|20 - 70
|Pļaušanas augstuma iestatīšana
|5x
|Zāles tvertnes ietilpība (l)
|50
|Ātrums (apgr./min.)
|3550
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (ft/m²)
|maks. 275 (2,5 Ah) / maks. 550 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (h/min)
|maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|18.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1284 x 459 x 1043
¹⁾ Pļaušanas augstums: 5. līmenis
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Mulčēšanas aprīkojums
- Zāles savācējtvertne
Aprīkojums
- Asmens
- Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Savācēja pilnuma indikators
Videos
- Zāliens
- Zāliens
Piederumi
Atrast LMO 36-40 Battery rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.