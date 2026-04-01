LMO 36-40 Battery Set

Akumulatora zāles pļāvējs LMO 36-40 Battery Set ar lielu pļaušanas platumu un ietilpīgu savācēja konteineri ātrai pļaušanai bez lieliem pārtraukumiem. Komplektā ietilpst akumulators un ātrais lādētājs.

Spēcīgais un jaudīgais akumulatora zāles pļāvējs LMO 36-40 Battery Set padara vieglu jebkuru darbu. Pateicoties lielajam pļaušanas platumam apvienojumā ar savācēja konteineri, jūs varat strādāt ātrāk un ar īsākiem pārtraukumiem. Pļaušanas sistēma “divi vienā” nozīmē, ka nopļauto zāli var vai nu savākt zāles savācēja konteinerī, vai arī izkaisīt pa zālienu kā dabisko mēslojumu, izmantojot mulčēšanas spraudni. Asais tērauda asmens nodrošina lielisku rezultātu bez saplūkātiem zāles stiebriem. Pļaušanas augstumu pļaušanas blokā var viegli pielāgot pieciem dažādiem līmeņiem. Rokturi var viegli nofiksēt un noregulēt leņķi, lai nodrošinātu, ka varat strādāt ar staltu muguru. Papildus ērtībām - salokāms dizains, kas ļauj ietaupīt vietu, ērts putu rokturis un slēdži abās pusēs ērtam darbam, uzpildes līmeņa indikators savācējgrozā, drošības atslēga kā bērnu drošības slēdzene, lai novērstu netīšu ieslēgšanos, ka arī ierīcei ir zāliena ķemmes, kas precīzi nopļauj zāli, kas aug tieši gar malu. Komplektācijā ir iekļauts viens akumulators un ātrais lādētājs.

Īpašības un ieguvumi
Pļauj līdz pat zāliena malai
Zāliens tiek automātiski saķemmēts, ļaujot iegūt gludu pļāvumu pat mauriņa malās.
Liela zāles tvertne
Lielais tilpums nozīmē retāku iztukšošanu, nodrošinot mazāk pļaušanas pārtraukumu. No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
Pļaušanas sistēma "divi vienā"
Nopļautā zāle pļaušanas laikā efektīvi tiek novadīta uz zāles savācēju. Mulčēšanas funkcija – izmantojot mulčēšanas komplektu, nopļautā zāle tiek izkaisīta zālienā kā dabiskais mēslojums. Asais tērauda nazis nodrošina akurātu giezumu, nepieļaujot plēstus zāliena stiebru galus.
Vienkārša pļaušanas augstuma regulēšana
  • Pļaušanas augstumu var iestatīt jebkurā no pieciem pļaušanas augstuma līmeņiem.
Savācēja pilnuma indikators
  • Tvertnes ietilpības līmeņa rādītājs norādīs, kad zāles tvertne ir jāiztukšo.
Salokāms rokturis
  • Praktiskais roktura dizains nodrošina vietu taupošu uzglabāšanu.
Ergonomisks darbības princips
  • Ātrās fiksācijas stiprinājumi nodrošina vieglu regulēšanu, kas ļauj viegli iestatīt roktura augstumu staltai stājai strādājot.
  • Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
  • Slēdži abās pusēs nodrošina vieglu darbību
Drošības atslēga
  • Bērnu drošībai: iekārta ir nodrošināta pret nejaušu iedarbināšanu.
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
  • Integrēts pārnēsāšanas rokturis
36 V Kärcher Battery Power platforma
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Nomaināmā baterija var tikt izmantota citās Kärcher 36 V Battery Platform iekārtās
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Pļaušanas platums (cm) 40
Pļaušanas augstums (mm) 20 - 70
Pļaušanas augstuma iestatīšana 5x
Zāles tvertnes ietilpība (l) 50
Ātrums (apgr./min.) 3550
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 36
Kapacitāte (Ah) 5
Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²) maks. 550 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 30 (5 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min) 98 / 138
Uzlādes strāva (A) 2.5
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 18.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 1284 x 459 x 1043

¹⁾ Pļaušanas augstums: 5. līmenis

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
  • Baterija: 36 V / 5,0 Ah Battery Power akumulators (1 gab.)
  • Lādētājs: 36 V Battery Power ātrais lādētājs(1 gab.)
  • Mulčēšanas aprīkojums
  • Zāles savācējtvertne

Aprīkojums

  • Asmens
  • Integrēts rokturis pārnēsāšanai
  • Savācēja pilnuma indikators
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518\

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 8–18
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

