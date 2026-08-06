LMO 36-46 Battery Set
Jaudīgais akumulatora zāles pļāvējs LMO 36-46 Battery Set ir nokmplektēts ar akumulatoru un ātro lādētāju. Aprīkots ar papildu aizmugurējo riteņu piedziņu, nospiežot tikai vienu sviru - īpaši praktiski slīpumā.
Akumulatora zāles pļāvējs LMO 36-46 Battery Set ir spēcīgs un jaudīgs. Ar pārslēdzamo Push Assist aizmugurējo riteņu piedziņu tas bez piepūles var tikt galā ar dārza slīpumiem. Pateicoties lielajam pļaušanas platumam, kas apvienots ar lielu savākšanas konteineri, pļaušanas laikā jūs varat strādāt ātrāk un ar īsākiem pārtraukumiem. Zāliena ķemmes satver zāli, kas aug tieši gar malām. Pateicoties pļaušanas sistēmai "divi vienā", nopļauto zāli var vai nu savākt zāles savācēja konteinerī, vai arī ar mulčēšanas spraudni izkaisīt pa zālienu kā dabisko mēslojumu. Pļaušanas augstumu var pielāgot piecos dažādos līmeņos. Rokturis ir ļoti viegli fiksējams un ar leņķa regulēšanu nodrošina iespēju darbojoties ar staltu muguru. Turklāt salokāmais dizains ļauj ietaupīt vietu. Ērtais putu rokturis un slēdži abās pusēs padara to ērtu lietojamu. Savācēja konteinera līmeņa indikators ir arī ārkārtīgi praktisks: tas norāda, kad konteineri nepieciešams iztukšot. Lai novērstu ierīces nejaušu palaišanu, tā ir aprīkota ar drošības atslēgu, kas darbojas kā bērnu drošības slēdzene. Komplektā ir iekļauts viens akumulators un ātrais lādētājs.
Īpašības un ieguvumi
Push Assist pakaļējo riteņu piedziņa
Pļauj līdz pat zāliena malaiZāliens tiek automātiski saķemmēts, ļaujot iegūt gludu pļāvumu pat mauriņa malās.
Pļaušanas sistēma "divi vienā"Nopļautā zāle pļaušanas laikā efektīvi tiek novadīta uz zāles savācēju. Mulčēšanas funkcija – izmantojot mulčēšanas komplektu, nopļautā zāle tiek izkaisīta zālienā kā dabiskais mēslojums. Asais tērauda nazis nodrošina akurātu giezumu, nepieļaujot plēstus zāliena stiebru galus.
Vienkārša pļaušanas augstuma regulēšana
- Pļaušanas augstumu var iestatīt jebkurā no pieciem pļaušanas augstuma līmeņiem.
Liela zāles tvertne
- Lielais tilpums nozīmē retāku iztukšošanu, nodrošinot mazāk pļaušanas pārtraukumu.
- No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
Savācēja pilnuma indikators
- Tvertnes ietilpības līmeņa rādītājs norādīs, kad zāles tvertne ir jāiztukšo.
Salokāms rokturis
- Praktiskais roktura dizains nodrošina vietu taupošu uzglabāšanu.
Ergonomisks darbības princips
- Ātrās fiksācijas stiprinājumi nodrošina vieglu regulēšanu, kas ļauj viegli iestatīt roktura augstumu staltai stājai strādājot.
- Putotais roktura pārklājums nozīmē drošu satvērienu un un ir kombfortabls satvērienam. Slēdži abās pusēs ērtai darbībai.
- Integrēts pārnēsāšanas rokturis
Bezslotiņu motors
- Ilgāks darbības laiks un uzlabots iekārtas kalpošanas laiks.
36 V Kärcher Battery Power platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Nomaināmā baterija var tikt izmantota citās Kärcher 36 V Battery Platform iekārtās
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Pļaušanas platums (cm)
|46
|Pļaušanas augstums (mm)
|20 - 70
|Pļaušanas augstuma iestatīšana
|5x
|Zāles tvertnes ietilpība (l)
|55
|Piedziņa
|Bezslotiņu motors
|Ātrums (apgr./min.)
|2800
|Braukšanas ātrums (km/h)
|3
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Kapacitāte (Ah)
|5
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²)
|maks. 650 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 30 (5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|98 / 138
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|18.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1452 x 483 x 978
¹⁾ Pļaušanas augstums: 5. līmenis
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 36 V / 5,0 Ah Battery Power akumulators (1 gab.)
- Lādētājs: 36 V Battery Power ātrais lādētājs(1 gab.)
- Mulčēšanas aprīkojums
- Zāles savācējtvertne
Aprīkojums
- Asmens
- Pakaļpiedziņa
- Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Savācēja pilnuma indikators
Videos
Pielietošanas veidi
- Zāliens
Piederumi
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