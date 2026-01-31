LMO 4-18 Dual

Ar divām 18 V baterijām darbināms, jaudīgs 36 V zāles pļāvējs LMO 4-18 Dual. 37 cm pļaušanas platums – ideāli piemērots līdz 450 m² lieliem zālieniem.

Jaudīgs un ļoti manevrētspējīgs. LMO 4-18 Dual, ko darbina divas 18 V baterijas un 36 V bezslotiņu motors, ir ideāls risinājums līdz 450 m² lieliem zālājiem. Nelielais svars padara zāles pļāvēju īpaši manevrētspējīgu. To var viegli stumt pat pa nelīdzenu reljefu un apbraukt šķēršļus. Darba platums ir 37 cm, un pļaušanas augstumu var viegli regulēt piecos līmeņos no 25 līdz 65 mm. Pateicoties iPower funkcijas motora vadībai, pļaušanas laikā ātrums automātiski pielāgojas zāles stāvoklim. Zāles ķemmes automātiski uztver zāli pat tad, ja tā atrodas tuvu apmalei. Izmantojot "divi vienā" pļaušanas sistēmu, nopļautā zāle mulčēšanas laikā tiek vienmērīgi izkliedēta pa zālienu, lai kalpotu kā mēslojums, vai arī tiek savākta lielajā 40 litru zāles savākšanas tvertnē. Vadības roktura augstumu var regulēt, lai gādātu par ērtu stāju. Kad rāmis ir salocīts, tas aizņem mazāk vietas glabāšanā. Liels, izturīgs rokturis gādā par to, lai iekārtu varētu ērti pārvietot, piemēram, pa kāpnēm un pāri šķēršļiem. Savietojams ar visām maināmajām 18 V Kärcher Battery Power platformas baterijām.

Īpašības un ieguvumi
LMO 4-18 Dual: 18 V + 18 V = 36 V jauda
18 V + 18 V = 36 V jauda
Jaudīgs 36 V motors, ko darbina divas 18 V litija jonu baterijas.
LMO 4-18 Dual: Jaudīgs bezslotiņu motors
Jaudīgs bezslotiņu motors
Ilgāks darbības laiks un uzlabots iekārtas kalpošanas laiks.
LMO 4-18 Dual: iPower
iPower
Papildu veiktspēja un uzlabots baterijas darbības laiks. Pļaušanas laikā ātrums automātiski pielāgojas zāles stāvoklim.
Pļaušanas sistēma "divi vienā"
  • Nopļautā zāle pļaušanas laikā efektīvi tiek novadīta uz zāles savācēju.
  • Mulčēšanas funkcija: izmantojot mulčēšanas spraudni, nopļautā zāle tiek sasmalcināta un izkliedēta mauriņā kā mēslojums.
  • Asais tērauda nazis nodrošina akurātu giezumu, nepieļaujot plēstus zāliena stiebru galus.
Efektīva zāles savākšanas tvertnes aizpildīšana
  • Pateicoties optimizētai gaisa plūsmai, zāles savākšanas tvertne piepildās līdz pat 95 %. Tas nozīmē īsāku pārtraukumu darba laikā.
Viegla pļaušanas augstuma iestatīšana
  • Tikai ar vienu kustību vajadzīgo pļaušanas augstumu var regulēt vienā no pieciem līmeņiem, sākot no 25 līdz 60 mm.
Pļauj līdz pat zāliena malai
  • Zāliens tiek automātiski saķemmēts, ļaujot iegūt gludu pļāvumu pat mauriņa malās.
Vietu taupošs dizains
  • No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
  • Nolokāmais rokturis nodrošina vietas taupīšanu iekārtas glabāšanas brīdī.
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
  • Integrēts pārnēsāšanas rokturis
Ergonomisks darbības princips
  • Rokturim var iestatīt augumam atbilstošu augstumu, lai neatkarīgi no auguma lietotājs varētu saglabāt staltu stāju.
  • Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Motora spriegums (V) 36
Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Pļaušanas platums (cm) 37
Pļaušanas augstums (mm) 25 - 65
Pļaušanas augstuma iestatīšana 5x
Zāles tvertnes ietilpība (l) 40
Piedziņa Bezslotiņu motors
Ātrums (apgr./min.) 3500
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 2
Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²) maks. 450 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 40 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 14.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 1222 x 437 x 1002

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterijas un lādētājs nav iekļauti komplektācijā.
  • Mulčēšanas aprīkojums
  • Zāles savācējtvertne

Aprīkojums

  • Asmens
  • Augstumā regulējams rokturis
  • Integrēts rokturis pārnēsāšanai
  • Savācēja pilnuma indikators
