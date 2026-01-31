LMO 4-18 Dual Battery Set
Ar divām 18 V baterijām darbināms, jaudīgs 36 V zāles pļāvējs LMO 4-18 Dual Battery Set. 37 cm pļaušanas platums – ideāli piemērots līdz 450 m² lieliem zālieniem. Komplektācijā iekļautas baterijas un ātrais lādētājs.
Jaudīgs un ļoti manevrētspējīgs. LMO 4-18 Dual Battery Set, ko darbina divas 18 V baterijas un 36 V bezslotiņu motors, ir ideāls risinājums līdz 450 m² lieliem zālājiem. Nelielais svars padara zāles pļāvēju īpaši manevrētspējīgu. To var viegli stumt pat pa nelīdzenu reljefu un apbraukt šķēršļus. Darba platums ir 37 cm, un pļaušanas augstumu var viegli regulēt piecos līmeņos no 25 līdz 65 mm. Pateicoties iPower funkcijas motora vadībai, pļaušanas laikā ātrums automātiski pielāgojas zāles stāvoklim. Zāles ķemmes automātiski uztver zāli pat tad, ja tā atrodas tuvu apmalei. Izmantojot "divi vienā" pļaušanas sistēmu, nopļautā zāle mulčēšanas laikā tiek vienmērīgi izkliedēta pa zālienu, lai kalpotu kā mēslojums, vai arī tiek savākta lielajā 40 litru zāles savākšanas tvertnē. Vadības roktura augstumu var regulēt, lai gādātu par ērtu stāju. Kad rāmis ir salocīts, tas aizņem mazāk vietas glabāšanā. Liels, izturīgs rokturis gādā par to, lai iekārtu varētu ērti pārvietot, piemēram, pa kāpnēm un pāri šķēršļiem. Komplektācijā iekļautas baterijas un ātrais lādētājs.
Īpašības un ieguvumi
18 V + 18 V = 36 V jaudaJaudīgs 36 V motors, ko darbina divas 18 V litija jonu baterijas.
Jaudīgs bezslotiņu motorsAugsta veiktspēja un ilgāks produkta kalpošanas laiks
iPowerPapildu veiktspēja un uzlabots baterijas darbības laiks. Pļaušanas laikā ātrums automātiski pielāgojas zāles stāvoklim.
Pļaušanas sistēma "divi vienā"
- Nopļautā zāle pļaušanas laikā efektīvi tiek novadīta uz zāles savācēju.
- Mulčēšanas funkcija – izmantojot mulčēšanas komplektu, nopļautā zāle tiek izkaisīta zālienā kā dabiskais mēslojums.
- Asais tērauda nazis nodrošina akurātu giezumu, nepieļaujot plēstus zāliena stiebru galus.
Efektīva zāles savākšanas tvertnes aizpildīšana
- Pateicoties optimizētai gaisa plūsmai, zāles savākšanas tvertne piepildās līdz pat 95 %. Tas nozīmē īsāku pārtraukumu darba laikā.
- Zāles savākšanas tvertnes atloks aizveras, kad tas ir pilnībā pilns un ir jāiztukšo.
Viegla pļaušanas augstuma iestatīšana
- Tikai ar vienu kustību vajadzīgo pļaušanas augstumu var regulēt vienā no pieciem līmeņiem, sākot no 25 līdz 60 mm.
Pļauj līdz pat zāliena malai
- Zāliens tiek automātiski saķemmēts, ļaujot iegūt gludu pļāvumu pat mauriņa malās.
Vietu taupošs dizains
- No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
- Nolokāmais rokturis nodrošina vietas taupīšanu iekārtas glabāšanas brīdī.
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Integrēts pārnēsāšanas rokturis
Ergonomisks darbības princips
- Rokturim var iestatīt augumam atbilstošu augstumu, lai neatkarīgi no auguma lietotājs varētu saglabāt staltu stāju.
- Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
- Pilna garuma stienis uz iekārtas vadības roktura padara darbību vienkāršu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Motora spriegums (V)
|36
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas platums (cm)
|37
|Pļaušanas augstums (mm)
|25 - 65
|Pļaušanas augstuma iestatīšana
|5x
|Zāles tvertnes ietilpība (l)
|40
|Piedziņa
|Bezslotiņu motors
|Ātrums (apgr./min.)
|3500
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|5
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|2
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²)
|maks. 450 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 40 (5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|94 / 143
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|14.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Komplektā iekļautas baterijas un lādētājs
- Baterija: 18 V / 5,0 Ah Battery Power baterija (2 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (2 gab.)
- Mulčēšanas aprīkojums
- Zāles savācējtvertne
Aprīkojums
- Asmens
- Augstumā regulējams rokturis
- Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Savācēja pilnuma indikators
Pielietošanas veidi
- Zāliens
Atrast LMO 4-18 Dual Battery Set rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.