LMO 5-18 Dual
Īpašības un ieguvumi
18 V + 18 V = 36 V jaudaJaudīgs 36 V motors, ko darbina divas 18 V litija jonu baterijas.
Jaudīgs bezslotiņu motorsAugsta veiktspēja un ilgāks produkta kalpošanas laiks
iPowerPapildu veiktspēja un uzlabots baterijas darbības laiks. Pļaušanas laikā ātrums automātiski pielāgojas zāles stāvoklim.
Pļaušanas sistēma "divi vienā"
- Nopļautā zāle pļaušanas laikā efektīvi tiek novadīta uz zāles savācēju.
- Mulčēšanas funkcija: izmantojot mulčēšanas spraudni, nopļautā zāle tiek sasmalcināta un izkliedēta mauriņā kā mēslojums.
- Asais tērauda nazis nodrošina akurātu giezumu, nepieļaujot plēstus zāliena stiebru galus.
Efektīva zāles savākšanas tvertnes aizpildīšana
- Pateicoties optimizētai gaisa plūsmai, zāles savākšanas tvertne piepildās līdz pat 95 %. Tas nozīmē īsāku pārtraukumu darba laikā.
- Zāles savākšanas tvertnes atloks aizveras, kad tas ir pilnībā pilns un ir jāiztukšo.
Viegla pļaušanas augstuma iestatīšana
Pļauj līdz pat zāliena malai
- Zāliens tiek automātiski saķemmēts, ļaujot iegūt gludu pļāvumu pat mauriņa malās.
Vietu taupošs dizains
- No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
- Nolokāmais rokturis nodrošina vietas taupīšanu iekārtas glabāšanas brīdī.
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Integrēts pārnēsāšanas rokturis
Ergonomisks darbības princips
- Ātrās fiksācijas stiprinājumi nodrošina vieglu regulēšanu, kas ļauj viegli iestatīt roktura augstumu staltai stājai strādājot.
- Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
- Pilna garuma stienis uz iekārtas vadības roktura padara darbību vienkāršu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Motora spriegums (V)
|36
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas platums (cm)
|41
|Pļaušanas augstums (cm)
|25 - 70
|Pļaušanas augstuma iestatīšana
|6x
|Zāles tvertnes ietilpība (l)
|45
|Piedziņa
|Bezslotiņu motors
|Ātrums (apgr./min.)
|3500
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|2
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²)
|maks. 275 (2,5 Ah) / maks. 550 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|14
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterijas un lādētājs nav iekļauti komplektācijā.
- Mulčēšanas aprīkojums
- Zāles savācējtvertne
Aprīkojums
- Asmens
- Augstumā regulējams rokturis
- Integrēts rokturis pārnēsāšanai
- Savācēja pilnuma indikators
Pielietošanas veidi
- Zāliens
Piederumi
