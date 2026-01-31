LMO 5-18 Dual Battery Set

Īpašības un ieguvumi
LMO 5-18 Dual Battery Set: 18 V + 18 V = 36 V jauda
18 V + 18 V = 36 V jauda
Jaudīgs 36 V motors, ko darbina divas 18 V litija jonu baterijas.
LMO 5-18 Dual Battery Set: Jaudīgs bezslotiņu motors
Jaudīgs bezslotiņu motors
Augsta veiktspēja un ilgāks produkta kalpošanas laiks
LMO 5-18 Dual Battery Set: iPower
iPower
Papildu veiktspēja un uzlabots baterijas darbības laiks. Pļaušanas laikā ātrums automātiski pielāgojas zāles stāvoklim.
Pļaušanas sistēma "divi vienā"
  • Nopļautā zāle pļaušanas laikā efektīvi tiek novadīta uz zāles savācēju.
  • Mulčēšanas funkcija – izmantojot mulčēšanas komplektu, nopļautā zāle tiek izkaisīta zālienā kā dabiskais mēslojums.
Efektīva zāles savākšanas tvertnes aizpildīšana
  • Pateicoties optimizētai gaisa plūsmai, zāles savākšanas tvertne piepildās līdz pat 95 %. Tas nozīmē īsāku pārtraukumu darba laikā.
  • Zāles savākšanas tvertnes atloks aizveras, kad tas ir pilnībā pilns un ir jāiztukšo.
Viegla pļaušanas augstuma iestatīšana
Pļauj līdz pat zāliena malai
  • Zāliens tiek automātiski saķemmēts, ļaujot iegūt gludu pļāvumu pat mauriņa malās.
Vietu taupošs dizains
  • No tekstilmateriāla izgatavoto zāles savākšanas tvertni iespējams salocīt pavisam mazu, un tā aizņem ļoti maz vietas, kad tiek uzglabāta uz zāles pļāvēja.
  • Nolokāmais rokturis nodrošina vietas taupīšanu iekārtas glabāšanas brīdī.
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
  • Integrēts pārnēsāšanas rokturis
Ergonomisks darbības princips
  • Ātrās fiksācijas stiprinājumi nodrošina vieglu regulēšanu, kas ļauj viegli iestatīt roktura augstumu staltai stājai strādājot.
  • Putu materiāla pārklājums nodrošina drošu un komfortablu roktura satvērienu.
  • Pilna garuma stienis uz iekārtas vadības roktura padara darbību vienkāršu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Motora spriegums (V) 36
Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Pļaušanas platums (cm) 41
Pļaušanas augstums (mm) 25 - 70
Pļaušanas augstuma iestatīšana 6x
Zāles tvertnes ietilpība (l) 45
Piedziņa Bezslotiņu motors
Ātrums (apgr./min.) 3500
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Kapacitāte (Ah) 5
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 2
Veiktspēja no vienas uzlādes* (m²) maks. 550 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 40 (5 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min) 94 / 143
Uzlādes strāva (A) 2.5
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 14
Izmēri (G x P x A) (mm) 1245 x 440 x 1031

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Komplektā iekļautas baterijas un lādētājs
  • Baterija: 18 V / 5,0 Ah Battery Power baterija (2 gab.)
  • Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (2 gab.)
  • Mulčēšanas aprīkojums
  • Zāles savācējtvertne

Aprīkojums

  • Asmens
  • Augstumā regulējams rokturis
  • Integrēts rokturis pārnēsāšanai
  • Savācēja pilnuma indikators
LMO 5-18 Dual Battery Set
Videos
Pielietošanas veidi
  • Zāliens
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast LMO 5-18 Dual Battery Set rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

