Viss savietots: ar akumulatoru darbināmais GSH 18-20 Battery ir divi vienā - zāles un krūmu šķēres ar precizitāti apgriež zāliena malas un krūmus elegantās formās. Precīzam rezultātam.
Dārznieka acis priecē tīras līnijas un noteiktas formas, kuru dēļ dārzs izskatās kopts. Griežot gar mūri, celiņiem vai iekšpagalmā, zāles pļāvējs nekad nespēs izveidot izteiksmīgu malu. Tieši šādās vietās vislabāk strādās jaudīgais, ar akumulatoru darbināmais GSH 18-20 Battery zāles un krūmu griezējs. Tas ar 12 cm platu zāles asmeni maksimāli precīzi apgriež zāles malas. Pateicoties tā mazajam svaram un lieljaudas akumulatoram, ar to var strādāt ilgstoši un bez apstāšanās. Un tas nav viss, uz ko tas ir spējīgs: nomainot asmeni, ar to var glīti veidot krūmus. 20 cm garo krūmu asmeni ar abpusēji dimantu asinātām malām var ātri nostiprināt, izmantojot ieskrūvējamo sistēmu, bez nepieciešamības pēc instrumentiem. Kad zāliena malas un nekārtīgie zari ir sakopti, universālo "divi vienā" rīku var pakārt šķūnītī vai garāžā, izmantojot cilpu, kas ir iebūvēta asmeņa aizsargā. To ir ērti uzglabāt, jo tas aizņem maz vietas.
Īpašības un ieguvumi
Funkcija „divi vienā"Ja nepieciešams, viegla nomaiņa uz zāles un krūmu asmeņiem.
Asmens nomaiņa bez instrumentiemNodrošina inteliģenti izstrādātā ieskrūvēšanas sistēma.
Dimanta slīpripas abpusējais asmens asinājumsNodrošina precīzus rezultātus.
Asmens aizsargs un iekāršanas cilpa
- Vietas taupīšanai.
Ergonomisks roktura dizains
- Ērts satrvēriens pat ilgiem darbu cēlieniem.
Drošības slēdzis
- Novērš nejaušu zāles un krūmu šķēru iedarbināšanu.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Reālā laika tehnoloģija ar LCD baterijas ekrānu: atlikušais darbības laiks, atlikušais uzlādes laiks un baterijas kapacitāte. Ilgmūžīga un jaudīga, pateicoties litija jonu elementiem. Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Krūmu griešanas asmens griešanas garums (cm)
|20
|Krūmu griešanas asmens zobu solis (mm)
|10
|Zāles griešanas asmens platums (cm)
|12
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Jauda no vienas uzlādes - Cērpot krūmus * (m)
|maks. 800 (2,5 Ah) / maks. 1600 (5 Ah)
|Jauda no vienas uzlādes - Griežot zāli (m)
|maks. 1000 (2,5 Ah) / maks. 2000 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 100 (2,5 Ah) / maks. 200 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|582 x 100 x 174
*Darba metri, asmens garums
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Krūmu griešanas asmens
- Zāles griešanas asmens
- Asmens aizsargs
Aprīkojums
- Pakarināšanas cilpa
Pielietošanas veidi
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
- Koku un krūmu atzarošanai un veidošanai
