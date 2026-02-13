GSH 4-4 Plus Battery Set

Ideāls palīgs dārzā: ar akumulatoru darbināmās zāles un krūmu šķēres ar nomaināmu akumulatoru ir lieliski piemērotas precīzai zāliena malu griešanai un krūmu veidošanai.

Nepārspējama precizitāte: Pateicoties vieglā bezvadu zāles un krūmu šķēru GSH 4-4 Plus Battery Set 8 cm platajam zāles asmenim, jums tagad būs glītas zāliena malas pie celiņiem, ap puķu dobēm vai gar jūsu terasi un precīzu 11 cm garu krūmu asmeni, dārza krūmu cirpšanai. Iekārtai ir ātra, neizmantojot instrumentus - ar pogas nospiedienu paveicama, asmeņu nomaiņa, vietu taupoša turētāja cilpa krūmu asmenī, kā arī teleskopisks rokturis kā papildu piederumu (nav iekļauts piegādes komplektā), lai nodrošinātu komfortablu zāliena malu nopļaušana bez noguruma. Iekārta nokomplektēta ar akumulatoru.

Īpašības un ieguvumi
Asmens nomaiņa bez instrumentiem
  • Vieglu nomaiņu starp zāles un krūmu asmeņiem nodrošina ātrās nomaiņas sistēma.
Ergonomisks roktura dizains
  • Ērts satrvēriens pat ilgiem darbu cēlieniem.
Turēšanas cilpa
  • Vietas taupīšanai.
Drošības slēdzis
  • Novērš nejaušu zāles un krūmu šķēru iedarbināšanu.
Iekārtas komplektācijā ir iekļauta 4 V Battery Power baterija
  • Papildu baterija nodrošina pagarinātu darbības laiku.
  • Litija jonu elementi gādā par ilgu kalpošanas laiku, drošību un jaudīgu veiktspēju.
  • Savietojams ar visām 4 V Battery Power ierīcēm
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 4 V baterijas platforma
Krūmu griešanas asmens griešanas garums (cm) 11
Krūmu griešanas asmens zobu solis (mm) 8
Zāles griešanas asmens platums (cm) 8
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) nomināls 3.6 - 3.7 - maks. 4.2
Kapacitāte (Ah) 2.5
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Jauda no vienas uzlādes - Cērpot krūmus * (m) maks. 450 (2,5 Ah)
Jauda no vienas uzlādes - Griežot zāli (m) maks. 600 (2,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 60 (2,5 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar palielinātas jaudas lādētāju 80%/100% (min) 130 / 150
Uzlādes strāva (A) 1
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 0.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 392 x 81 x 132

*Darba metri, asmens garums

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
  • Krūmu griešanas asmens
  • Zāles griešanas asmens
  • Asmens aizsargs

Aprīkojums

  • Baterija: 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
  • Lādētājs: 4 V Battery Power lādētājs (1 gab.)
  • Pakarināšanas cilpa
GSH 4-4 Plus Battery Set
GSH 4-4 Plus Battery Set
Videos
Pielietošanas veidi
  • Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
  • Koku un krūmu atzarošanai un veidošanai
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast GSH 4-4 Plus Battery Set rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

