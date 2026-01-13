LTR 18-25 Battery
Ergonomisks rokturis ērtai un vieglai lietošanai: akumulatora zāles trimmeris LTR 18-25 Battery.
Akumulatora zāles pļāvējam LTR 18-25 Battery, ir zems trokšņa līmenis un uzticams aprīkojums. Tā savītā griešanas aukla ir īpaši noderīga: tā ne tikai garantē precīzu griezumu, bet arī bez piepūles sasniedz katru dārza stūrīti. Aukla automātiski pielāgojas, lai nodrošinātu ideālu garumu. Turklāt malu griešanas funkcija padara darbu vieglu, veidojot izteiksmīgas malas pie celiņiem un pagalmā. Akumulatora zāliena trimmeris ir ārkārtīgi viegls, un roktura dizains ar divu roku satvērienu padara tā lietošanu ļoti ērtu.
Īpašības un ieguvumi
Efektīva pļaušanas sistēmaNodrošina vieglu kaktu un grūti aizsniedzamu vietu sakopšanu dārzā un pagalmā. Vītā aukla nodrošina precīzu griezumu un klusu darbību.
Pļaušana līdz pat mauriņa malāmRotējošā trimmera galva nodrošina vienmērīgu zāliena griezumu gar terasēm un celiņiem.
LightweightIekārtas vieglais svars uzņemas uz sevi zāles cirpšanas smagumu.
Automātiska auklas padeve
- Automātiskā regulēšana nodrošina to, ka auklas garums vienmēr ir ideāli piemērots darbam.
Ergonomisks roktura dizains
- Komfortablais satvēriens ar diviem rokturiem samazina slodzi mugurai.
Handy protective cover
- Aizsargpārvalks aizsargā lietotāju no nogrieztās zāles.
- Papildus balsti nodrošina trimmera novietošanu darba pārtraukumos.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Optimāla trimmera asmeņu pielietošana
- Ideāli piemērota darbietilpīgiem darbiem, piemēram, cīņai ar nezālēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas diametrs (cm)
|25
|Nezāļu griezēja asmeņi
|Auklas galva
|Auklas pagarinājums
|automātiska
|Trimmera auklas forma
|savīta
|Auklas diametrs (mm)
|1.6
|Ātruma regulēšana
|nē
|Ātrums (apgr./min.)
|9500
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m)
|maks. 300 (2,5 Ah) / maks. 600 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Mauriņa mala
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
Aprīkojums
- Spole
- Papildu rokturis
- Grozāma trimmera galva
Videos
Pielietošanas veidi
- Zāliens
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast LTR 18-25 Battery rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.