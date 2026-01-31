LTR 18-25 Battery Set
Akumulatora zāles trimmera komplekts LTR 18-25 Battery, ar komplektā iekļautu akumulatoru un akumulatora lādētāju. Īpaši viegls un ērti lietojams, ar ergonomisku rokturi.
Akumulatora zāles trimmeris LTR 18-25 Battery garantē maksimālu precizitāti zāles pļaušanā pateicoties vītajai auklai. Uzticama un klusa ierīce, kas bez piepūles sasniedz ikvienu dārza stūrīti. Malu pļaušanas funkcija veido koptas zāliena malas gar celiņiem un iekšpagalmā. Automātiskā auklas padeves funkcija garantē, ka aukla vienmēr ir vajadzīgajā garumā. Vieglā konstrukcija un divu roku sistēma padara to ļoti ergonomisku un darba procesā to ir viegli turēt un lietot. Pamata komplektā ir iekļauts viens akumulators un akumulatora lādētājs.
Īpašības un ieguvumi
Efektīva pļaušanas sistēmaNodrošina vieglu kaktu un grūti aizsniedzamu vietu sakopšanu dārzā un pagalmā. Vītā aukla nodrošina precīzu griezumu un klusu darbību.
Pļaušana līdz pat mauriņa malāmRotējošā trimmera galva nodrošina vienmērīgu zāliena griezumu gar terasēm un celiņiem.
LightweightIekārtas vieglais svars uzņemas uz sevi zāles cirpšanas smagumu.
Automātiska auklas padeve
- Automātiskā regulēšana nodrošina to, ka auklas garums vienmēr ir ideāli piemērots darbam.
Ergonomisks roktura dizains
- Komfortablais satvēriens ar diviem rokturiem samazina slodzi mugurai.
Handy protective cover
- Aizsargpārvalks aizsargā lietotāju no nogrieztās zāles.
- Papildus balsti nodrošina trimmera novietošanu darba pārtraukumos.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Optimāla trimmera asmeņu pielietošana
- Ideāli piemērota darbietilpīgiem darbiem, piemēram, cīņai ar nezālēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas diametrs (cm)
|25
|Nezāļu griezēja asmeņi
|Auklas galva
|Auklas pagarinājums
|automātiska
|Trimmera auklas forma
|savīta
|Auklas diametrs (mm)
|1.6
|Ātruma regulēšana
|nē
|Ātrums (apgr./min.)
|9500
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m)
|maks. 300 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 30 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|300
|Uzlādes strāva (A)
|0.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Mauriņa mala
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
Aprīkojums
- Spole
- Papildu rokturis
- Grozāma trimmera galva
Pielietošanas veidi
- Zāliens
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
