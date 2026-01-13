LTR 18-30 Battery
Īsts universālis: akumulatora zāles trimmeris LTR 18-30 Battery ir ergonomiski izveidots ērtam darbam, viegli sasniedz katru stūri un garantē noteiktas zāliena malas.
Akumulatora zāles trimmeris LTR 18-30 Battery nodrošina precīzu rezultātu, pateicoties vītajai auklai, kas viegli sasniedz katru dārza stūrīti, un tā malu pļaušanas funkcija veido koptas zāliena malas gar celiņiem un iekšpagalmā. Lai nodrošinātu optimālo auklas garumu, tās garums visu laiku automātiski pielāgojas. Slīpuma leņķi ir viegli pielāgot arī zāles pļaušanai zem šķēršļiem, kas nokarājas uz zemes. Atlocīts augu aizsargs novērš nejaušus bojājumus tuvumā esošajiem ziediem un kokiem. Teleskopiskā roktura ergonomiskais dizains un ar diviem rokturiem regulējamais augstums samazina piepūli un slodzi.
Īpašības un ieguvumi
Efektīva pļaušanas sistēmaNodrošina vieglu kaktu un grūti aizsniedzamu vietu sakopšanu dārzā un pagalmā. Vītā aukla nodrošina precīzu griezumu un klusu darbību.
Pļaušana līdz pat mauriņa malāmRotējošā trimmera galva nodrošina vienmērīgu zāliena griezumu gar terasēm un celiņiem.
Pielāgojama trimmera galvaErgonomisks zāles pļaušanas risinājums, paredzēts lietošanai pat zem zemiem šķēršļiem, piemēram, dārza soliem.
Nolokāms aizsargs
- Aizsargā augus pret bojājumiem laikā, kad tiek pļauta zāle gar puķu dobēm vai koku tuvumā.
Teleskopiskais rokturis
- Iekārta ir individuāli pielāgojama lietotāja augumam, lai panāktu pareizu darba pozīciju, kas novērš muguras sāpes un traumas.
Ergonomisks roktura dizains
- Gumijots rokturis gādā par drošu satvērienu un papildu komfortu.
- Height-adjustable two-handed grip. For an ergonomic working posture.
Automātiska auklas padeve
- Automātiskā regulēšana nodrošina to, ka auklas garums vienmēr ir ideāli piemērots darbam.
Handy protective cover
- Aizsargpārvalks aizsargā lietotāju no nogrieztās zāles.
- Papildus balsti nodrošina trimmera novietošanu darba pārtraukumos.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Optimāla trimmera asmeņu pielietošana
- Ideāli piemērota darbietilpīgiem darbiem, piemēram, cīņai ar nezālēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas diametrs (cm)
|30
|Nezāļu griezēja asmeņi
|Auklas galva
|Auklas pagarinājums
|automātiska
|Trimmera auklas forma
|savīta
|Auklas diametrs (mm)
|1.6
|Ātruma regulēšana
|nē
|Ātrums (apgr./min.)
|7800
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m)
|maks. 350 (2,5 Ah) / maks. 700 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Mauriņa mala
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
Aprīkojums
- Spole
- Nolokāms aizsargs
- Slīpuma regulēšana
- Papildu rokturis
- Grozāma trimmera galva
Pielietošanas veidi
- Zāliens
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
Piederumi
