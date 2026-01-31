LTR 18-30 Battery Limited Edition
Ar akumulatoru darbināmais zāles trimmeris LTR 18-30 Battery Limited Edition ar auklas spoli un 2 trimmera asmeņiem viegli iekļūst stūros un šaurās vietās, nodrošina glītas malas zālienam.
Ar akumulatoru darbināmais zāles trimmeris LTR 18-30 Battery Limited Edition piedāvā izvēles iespējas: Vai nu auklas spole ar rotējošu griešanas auklu precīzam griezumam, kas viegli aizsniedz stūrus un šauras vietas dārzā. Vai trimmera asmeņi nekontrolēti saaugušas zaļās masas, sūnu un nezāļu sarežģītai apgriešanai. Varat ātri un vienkārši pārslēgties starp abām apgriešanas sistēmām, neizmantojot nekādus instrumentus. Akumulatora zāles trimmera slīpumu var ērti noregulēt arī zem zemiem šķēršļiem. Atlokāmais augu aizsargs novērš tuvumā esošo ziedu un koku nejaušu sabojāšanu. Teleskopiskā roktura ergonomiskais dizains un ar abām rokām satveramais rokturis ar regulējamu augstumu samazina piepūli un slodzi stāvoša darba laikā.
Īpašības un ieguvumi
Efektīva apgriešanas sistēma divi vienāGriešanas aukla ar automātisko pastiprinājumu ļauj viegli piekļūt stūriem un šaurām vietām. Trimmera naži ar dubultu asmeni sarežģītu uzdevumu izpildei. Pārslēgšanās starp auklas spoli un trimmera asmeni bez instrumentiem.
Pļaušana līdz pat mauriņa malāmRotējošā trimmera galva nodrošina vienmērīgu zāliena griezumu gar terasēm un celiņiem.
Pielāgojama trimmera galvaErgonomisks zāles pļaušanas risinājums, paredzēts lietošanai pat zem zemiem šķēršļiem, piemēram, dārza soliem.
Nolokāms aizsargs
- Aizsargā augus pret bojājumiem laikā, kad tiek pļauta zāle gar puķu dobēm vai koku tuvumā.
Teleskopiskais rokturis
- Iekārta ir individuāli pielāgojama lietotāja augumam, lai panāktu pareizu darba pozīciju, kas novērš muguras sāpes un traumas.
Ergonomisks roktura dizains
- Gumijots rokturis gādā par drošu satvērienu un papildu komfortu.
- Height-adjustable two-handed grip. For an ergonomic working posture.
Handy protective cover
- Automātiskā regulēšana nodrošina to, ka auklas garums vienmēr ir ideāli piemērots darbam.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas diametrs (cm)
|30
|Nezāļu griezēja asmeņi
|Auklas uzgalis un asmens
|Auklas pagarinājums
|automātiska
|Trimmera auklas forma
|savīta
|Auklas diametrs (mm)
|1.6
|Asmeņu skaits
|2
|Ātruma regulēšana
|nē
|Ātrums (apgr./min.)
|7800
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m)
|maks. 350 (2,5 Ah) / maks. 700 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Mauriņa mala
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
Aprīkojums
- Spole
- Nolokāms aizsargs
- Slīpuma regulēšana
- Papildu rokturis
- Grozāma trimmera galva
Pielietošanas veidi
- Zāliens
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
Piederumi
