LTR 18-30 Battery Set
Akumulatora zāles trimmera komplekts LTR 18-30 Battery - īsts universālis zāliena kopšanai gar celiņu malām, ergonoimisks un ar to ir ērti piekļūt kaktiem.
Akumulatora zāles trimmera komplekts LTR 18-30 Battery ir īsts universālis. Ar vīto auklu trimmeris nodrošina precīzu rezultātu un atvieglo stūru un šauru vietu pļaušanu dārzā. Pateicoties automātiskajaiauklas garuma nodrošināšanas funkcijai, aukla vienmēr ir optimālā garumā. Malu griešanas funkcija nodrošina, ka trimmeris atstāj tīras, koptas malas gar celiņiem un iekšpagalmā. Slīpuma leņķi ir viegli pielāgot arī zāles pļaušanai zem šķēršļiem, kas nokarājas uz zemes. Izmantojot atlocīto augu aizsargu, var novērst netīšus bojājumus tuvumā esošajiem ziediem un kokiem. Gan teleskopiskais rokturis, gan divu roku rokturis ar regulējamu augstumu nodrošina ergonomisku vertikālo darba stāvokli. Pamata komplektā ir iekļauta viena baterija un ātrais lādētājs.
Īpašības un ieguvumi
Efektīva pļaušanas sistēmaNodrošina vieglu kaktu un grūti aizsniedzamu vietu sakopšanu dārzā un pagalmā. Vītā aukla nodrošina precīzu griezumu un klusu darbību.
Pļaušana līdz pat mauriņa malāmRotējošā trimmera galva nodrošina vienmērīgu zāliena griezumu gar terasēm un celiņiem.
Pielāgojama trimmera galvaErgonomisks zāles pļaušanas risinājums, paredzēts lietošanai pat zem zemiem šķēršļiem, piemēram, dārza soliem.
Nolokāms aizsargs
- Aizsargā augus pret bojājumiem laikā, kad tiek pļauta zāle gar puķu dobēm vai koku tuvumā.
Teleskopiskais rokturis
- Iekārta ir individuāli pielāgojama lietotāja augumam, lai panāktu pareizu darba pozīciju, kas novērš muguras sāpes un traumas.
Ergonomisks roktura dizains
- Gumijots rokturis gādā par drošu satvērienu un papildu komfortu.
- Height-adjustable two-handed grip. For an ergonomic working posture.
Automātiska auklas padeve
- Automātiskā regulēšana nodrošina to, ka auklas garums vienmēr ir ideāli piemērots darbam.
Handy protective cover
- Aizsargpārvalks aizsargā lietotāju no nogrieztās zāles.
- Papildus balsti nodrošina trimmera novietošanu darba pārtraukumos.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Optimāla trimmera asmeņu pielietošana
- Ideāli piemērota darbietilpīgiem darbiem, piemēram, cīņai ar nezālēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas diametrs (cm)
|30
|Nezāļu griezēja asmeņi
|Auklas galva
|Auklas pagarinājums
|automātiska
|Trimmera auklas forma
|savīta
|Auklas diametrs (mm)
|1.6
|Ātruma regulēšana
|nē
|Ātrums (apgr./min.)
|7800
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m)
|maks. 350 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 30 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|44 / 83
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Mauriņa mala
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (1 gab.)
Aprīkojums
- Spole
- Nolokāms aizsargs
- Slīpuma regulēšana
- Papildu rokturis
- Grozāma trimmera galva
Videos
Pielietošanas veidi
- Zāliens
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast LTR 18-30 Battery Set rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.