LTR 3-18 Dual
Īpašības un ieguvumi
36 V jaudaJaudīgs 36 V elektromotors, kuru darbina divas 18 V litija jonu baterijas.
Efektīva pļaušanas sistēmaNodrošina vieglu kaktu un grūti aizsniedzamu vietu sakopšanu dārzā un pagalmā. Vītā aukla nodrošina precīzu griezumu un klusu darbību.
Pļaušana līdz pat mauriņa malāmRotējošā trimmera galva nodrošina vienmērīgu zāliena griezumu gar terasēm un celiņiem.
Pielāgojama trimmera galva
- Ergonomisks zāles pļaušanas risinājums, paredzēts lietošanai pat zem zemiem šķēršļiem, piemēram, dārza soliem.
Nolokāms aizsargs
- Aizsargā augus pret bojājumiem laikā, kad tiek pļauta zāle gar puķu dobēm vai koku tuvumā.
Teleskopiskais rokturis
- Iekārta ir individuāli pielāgojama lietotāja augumam, lai panāktu pareizu darba pozīciju, kas novērš muguras sāpes un traumas.
Ergonomisks roktura dizains
- Gumijots rokturis gādā par drošu satvērienu un papildu komfortu.
- Divdaļīgā roktura leņķis ir regulējams, lai panāktu ergonomisku un staltu stāju.
Automātiska auklas padeve
- Automātiskā regulēšana nodrošina to, ka auklas garums vienmēr ir ideāli piemērots darbam.
Optimāla trimmera asmeņu pielietošana
- Ideāli piemērota darbietilpīgiem darbiem, piemēram, cīņai ar nezālēm.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Divas maināmās baterijas var izmantot visās citās 18 V Kärcher Battery Power platformas iekārtās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Motora spriegums (V)
|36
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas diametrs (cm)
|30
|Nezāļu griezēja asmeņi
|Auklas galva
|Auklas pagarinājums
|automātiska
|Trimmera auklas forma
|savīta
|Auklas diametrs (mm)
|2
|Ātruma regulēšana
|nē
|Ātrums (apgr./min.)
|8000
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|2
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m)
|maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|345 x 350 x 1285
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Plecu siksna
Aprīkojums
- Spole
- Nolokāms aizsargs
- Slīpuma regulēšana
- Papildu rokturis
- Grozāma trimmera galva
Videos
Pielietošanas veidi
- Zāliens
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
