LTR 3-18 Dual Battery Set
Universālais un jaudīgais zāles pļāvējs LTR 3-18 Dual Battery Set ar spēcīgu 36 V elektromotoru efektīvi nopļauj garu zāli un arī vietas, pie kurām ar zāles pļaujamo mašīnu nav iespējams piekļūt. Komplektā ietilpst divas 18 V baterijas un bateriju lādētājs.
Efektivitāte, precizitāte un komforts – viss iekļauts vienā iekārtā. Ar bateriju zāles pļāvēju LTR 3-18 Dual Battery Set dārza darbi dos Jums prieku. Jaudīgais 36 V elektromotors visu nepieciešamo enerģiju iegūst no divām baterijām un nodrošina iespaidīgu veiktspēju. Pielāgojamais, divdaļīgais rokturis un teleskopiskā vārpstas konstrukcija gādā par ērtu lietojamību, jo tādējādi iekārtu var vienmēr izmantot vertikālā stāvoklī, kas saudzē lietotāja muguru. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par lielām platībām vai grūti piekļūstamiem kaktiem, šis ar bateriju darbināmais zāles pļāvējs visu paveiks bez piepūles. Ātri rotējošā aukla nodrošina precīzu zāles pļaušanu, savukārt nolokāmais aizsargs pļaušanas laikā gādā par appļaujamo augu un koku aizsardzību. Trimmera galvas leņķi var regulēt pēc vajadzības, lai būtu ērtāk pļaut zāli zem šķēršļiem vai nogāzēs. Komplektācijā iekļauts ātrais lādētājs un divas uzlādējamas baterijas.
Īpašības un ieguvumi
36 V jaudaJaudīgs 36 V elektromotors, kuru darbina divas 18 V litija jonu baterijas.
Efektīva pļaušanas sistēmaNodrošina vieglu kaktu un grūti aizsniedzamu vietu sakopšanu dārzā un pagalmā. Vītā aukla nodrošina precīzu griezumu un klusu darbību.
Pļaušana līdz pat mauriņa malāmRotējošā trimmera galva nodrošina vienmērīgu zāliena griezumu gar terasēm un celiņiem.
Pielāgojama trimmera galva
- Ergonomisks zāles pļaušanas risinājums, paredzēts lietošanai pat zem zemiem šķēršļiem, piemēram, dārza soliem.
Nolokāms aizsargs
- Aizsargā augus pret bojājumiem laikā, kad tiek pļauta zāle gar puķu dobēm vai koku tuvumā.
Teleskopiskais rokturis
- Iekārta ir individuāli pielāgojama lietotāja augumam, lai panāktu pareizu darba pozīciju, kas novērš muguras sāpes un traumas.
Ergonomisks roktura dizains
- Gumijots rokturis gādā par drošu satvērienu un papildu komfortu.
- Divdaļīgā roktura leņķis ir regulējams, lai panāktu ergonomisku un staltu stāju.
Automātiska auklas padeve
- Automātiskā regulēšana nodrošina to, ka auklas garums vienmēr ir ideāli piemērots darbam.
Optimāla trimmera asmeņu pielietošana
- Ideāli piemērota darbietilpīgiem darbiem, piemēram, cīņai ar nezālēm.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Divas maināmās baterijas var izmantot visās citās 18 V Kärcher Battery Power platformas iekārtās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Motora spriegums (V)
|36
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Pļaušanas diametrs (cm)
|30
|Nezāļu griezēja asmeņi
|Auklas galva
|Auklas pagarinājums
|automātiska
|Trimmera auklas forma
|savīta
|Auklas diametrs (mm)
|2
|Ātruma regulēšana
|nē
|Ātrums (apgr./min.)
|8000
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|2
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m)
|maks. 480 (2.0 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 28 (2.0 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|44 / 83
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|345 x 350 x 1285
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Komplektā iekļautas baterijas un lādētājs
- Baterija: 18 V / 2,0 Ah Battery Power baterija (2 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (2 gab.)
- Plecu siksna
Aprīkojums
- Spole
- Nolokāms aizsargs
- Slīpuma regulēšana
- Papildu rokturis
- Grozāma trimmera galva
Pielietošanas veidi
- Zāliens
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
