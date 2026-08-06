LTR 36-33 Battery

Zālei un noturīgām nezālēm nav iespēju uzvarēt brīvi regulējamo LTR 36-33 akumulatora zāles trimmeri.

Akumulatora zāles trimmera komplekts LTR 36-33 Battery ir īsta spēkstacija. Trimmeris nodrošina precīzu pļaušanas rezultātu, to nodrošina vītā pļaušanas aukla. Automātiskā auklas padeves funkcija garantē, ka aukla vienmēr ir perfektā garumā. Trimmera jaudas regulēšana nozīmē, ka lietotājs var pielāgot ierīci jebkuram darbam. Pļaušanas loka diametru var arī pielāgot, lai iegūtu vēl precīzāku rezultātu stūros un šaurās vietās. Mīkstie rokturi abām rokām un plecu siksna saudzē lietotāja muguru un taupa enerģiju, padarot darbu ērtāku. Netīšus bojājumus tuvumā esošajiem ziediem un kokiem var novērst, izmantojot atlocīto augu aizsargu.

Īpašības un ieguvumi
LTR 36-33 Battery: Spēkstacija mauriņa kopšanai
Spēkstacija mauriņa kopšanai
Jaudīgais trimmeris tiek galā arī ar garu zāli, spēcīgām nezālēm un pāraugušu zāli.
LTR 36-33 Battery: Efektīva pļaušanas sistēma
Efektīva pļaušanas sistēma
Nodrošina vieglu kaktu un grūti aizsniedzamu vietu sakopšanu dārzā un pagalmā. Vītā aukla nodrošina precīzu griezumu un klusu darbību.
LTR 36-33 Battery: Maināms ātrums
Maināms ātrums
Adaptīva jaudas kontrole, pielāgojama jebkuram uzdevumam
Praktisks augu aizsargs
  • Aizsargā augus pret bojājumiem laikā, kad tiek pļauta zāle gar puķu dobēm vai koku tuvumā.
Regulējams griešanas loka diametrs
  • Pļaušanas diametru var pielāgot trijos dažādos izmēros. Ideāli pielāgojama kaktiem un šaurām vietām.
Ergonomisks darbības princips
  • Divi mīksti rokturi padara satvērienu komfortablu pat ilgiem darba cēlieniem
  • Ērtā pleca siksna komfortablam un piepūli samazinošam darbam.
Automātiska auklas padeve
  • Automātiskā regulēšana nodrošina to, ka auklas garums vienmēr ir ideāli piemērots darbam.
Atvienojama vārpsta
  • Vietu taupošais dizains vieglai uzglabāšanai
36 V Kärcher Battery Power platforma
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Nomaināmā baterija var tikt izmantota citās Kärcher 36 V Battery Platform iekārtās
Optimāla trimmera asmeņu pielietošana
  • Ideāli piemērota darbietilpīgiem darbiem, piemēram, cīņai ar nezālēm.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Pļaušanas diametrs (cm) 28 - 33
Nezāļu griezēja asmeņi Auklas galva
Auklas pagarinājums automātiska
Trimmera auklas forma savīta
Auklas diametrs (mm) 2
Ātruma regulēšana
Ātrums (apgr./min.) 7000
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 36
Veiktspēja no vienas uzlādes* (m) maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 2.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 4
Izmēri (G x P x A) (mm) 1485 x 348 x 347

¹⁾ Zālāja mala

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Plecu siksna

Aprīkojums

  • Spole
  • Nolokāms aizsargs
  • Papildu rokturis
LTR 36-33 Battery
Videos
Pielietošanas veidi
  • Zāliens
  • Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
Piederumi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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