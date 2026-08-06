LTR 36-33 Battery Set
Zālei un noturīgām nezālēm nav iespēju uzvarēt brīvi regulējamo LTR 36-33 akumulatora zāles trimmeri.Komplektā iekļauts akumulators un ātrais lādētājs.
Akumulatora zāles trimmera komplekts LTR 36-33 Battery ir īsta spēkstacija. Jaudas regulēšana nozīmē, ka lietotājs var pielāgot ierīci jebkuram darbam. Vītā griešanas aukla nodrošina ārkārtīgi precīzus pļaušanas rezultātus. Automātiskā auklas garuma funkcija garantē, ka trimmera auklai vienmēr ir ideāls garums. Griezuma loka diametrs arī pielāgojas, lai vieglāk darbotos kaktos un šaurās vietās. Mīkstā rokturu apdare abiem rokturiem un plecu siksna nodrošina, ka, izmantojot akumulatora zāles trimmeri ir pasargāta mugura un darbs ir viegls, un atlocītais augu aizsargs novērš nejaušu ziedu un koku sabojāšanu. Komplektācijā ir iekļauts viens akumulators un ātrais lādētājs.
Īpašības un ieguvumi
Spēkstacija mauriņa kopšanaiJaudīgais trimmeris tiek galā arī ar garu zāli, spēcīgām nezālēm un pāraugušu zāli.
Efektīva pļaušanas sistēmaNodrošina vieglu kaktu un grūti aizsniedzamu vietu sakopšanu dārzā un pagalmā. Vītā aukla nodrošina precīzu griezumu un klusu darbību.
Maināms ātrumsAdaptīva jaudas kontrole, pielāgojama jebkuram uzdevumam
Praktisks augu aizsargs
- Aizsargā augus pret bojājumiem laikā, kad tiek pļauta zāle gar puķu dobēm vai koku tuvumā.
Regulējams griešanas loka diametrs
- Pļaušanas diametru var pielāgot trijos dažādos izmēros. Ideāli pielāgojama kaktiem un šaurām vietām.
Ergonomisks darbības princips
- Divi mīksti rokturi padara satvērienu komfortablu pat ilgiem darba cēlieniem
- Ērtā pleca siksna komfortablam un piepūli samazinošam darbam.
Automātiska auklas padeve
- Automātiskā regulēšana nodrošina to, ka auklas garums vienmēr ir ideāli piemērots darbam.
Atvienojama vārpsta
- Vietu taupošais dizains vieglai uzglabāšanai
36 V Kärcher Battery Power platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Nomaināmā baterija var tikt izmantota citās Kärcher 36 V Battery Platform iekārtās
Optimāla trimmera asmeņu pielietošana
- Ideāli piemērota darbietilpīgiem darbiem, piemēram, cīņai ar nezālēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Pļaušanas diametrs (cm)
|28 - 33
|Nezāļu griezēja asmeņi
|Auklas galva
|Auklas pagarinājums
|automātiska
|Trimmera auklas forma
|savīta
|Auklas diametrs (mm)
|2
|Ātruma regulēšana
|jā
|Ātrums (apgr./min.)
|7000
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (m)
|maks. 600 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 35 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|48 / 78
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1485 x 348 x 347
¹⁾ Zālāja mala
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 36 V / 2,5 Ah Battery Power akumulators (1 gab.)
- Lādētājs: 36 V Battery Power ātrais lādētājs(1 gab.)
- Plecu siksna
Aprīkojums
- Spole
- Nolokāms aizsargs
- Papildu rokturis
Videos
Pielietošanas veidi
- Zāliens
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem
Piederumi
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