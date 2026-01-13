CNS 18-30 Battery
Vieglais CNS 18-30 akumulatora ķēdes zāģis ar ķēdes spriegošanas sistēmu - vienkārši lietojams, universāls un lieliski piemērots koku apstrādei.
Pateicoties mazajam svaram un ideālajam asmeņu garumam, Kärcher akumulatora ķēdes zāģis CNS 18-30 ir lieliski piemērots ērtai un daudzpusīgai koku apstrādei. Lieliskais ķēdes ātrums padara griešanu ātru un bez liekas piepūles. Ķēdes spriegošanas sistēma, kurai nav nepieciešami instrumenti, un automātiskā ķēdes eļļošana padara akumulatora ķēdes zāģi ļoti ērti lietojamu. Ķēdes zāģa bremzes un divu faktoru atbloķēšanas kombinācija padara to īpaši drošu. Ierīce, asmens, ķēde, asmens aizsargs un eļļas pudele ir iekļauti piegādes komplektā.
Īpašības un ieguvumi
Ķēdes spriegošanaĶēde ir vienkārši nospriegota, izmantojot kloķi.
Automātiska ķēdes eļļošanaZems nepieciešamais akumulatora ķēdes zāģa apkopes līmenis.
Aizsardzība pret atsitienuAtsitiena gadījumā maksimālai drošībai ķēde nekavējoties apstājas.
Bufera tapas
- Droša vadāmība un precizitāte, jo ķēdes zāģis piekļaujās materiālam, kurš tiek zāģēts.
Augstākās klases ātrums
- Ķēdes ātrums 10 m/s ātriem zāģēšanas darbiem.
Dažādas programmas
- 30 cm garais asmens ir universāls.
Drošības atbloķēšana
- Novērš nejaušu ķēdes zāģa iedarbināšanu.
Caurspīdīga eļļas tvertne
- Lietotāji jebkurā laikā var pārbaudīt eļļas līmeni caurspīdīgā pārbaudes logā.
Bezslotiņu motors
- Ilgāks darbības laiks un uzlabots iekārtas kalpošanas laiks.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Sliede (cm)
|30
|Ķēdes griešanās ātrums (m/s)
|10
|Ķēdes solis
|3/8" LP
|Ķēdes mērītājs
|1,1 mm / 0,043"
|Piedziņas saišu skaits
|45
|Eļļas bākas tilpums (ml)
|200
|Garantētais skaņas intensitātes līmenis (dB(A))
|101
|Priekšējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3.5
|Aizmugurējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|5.2
|Piedziņa
|Bezslotiņu motors
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (Griezumi)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 10 (2,5 Ah) / maks. 20 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|690 x 230 x 245
* zara Ø: 10 cm
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Sliede
- Zāģa ķēde
- Eļļas pudele
Aprīkojums
- ķēdes aizsardzība
- Ķēdes spriegošana
- Automātiska ķēdes eļļošana
- Ķēdes bremze
- Eļļas līmieņa indikators
Videos
Pielietošanas veidi
- Zari
- Malka
- Mazu koku nozāģēšanai
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast CNS 18-30 Battery rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.