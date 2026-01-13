CNS 18-30 Battery

Vieglais CNS 18-30 akumulatora ķēdes zāģis ar ķēdes spriegošanas sistēmu - vienkārši lietojams, universāls un lieliski piemērots koku apstrādei.

Pateicoties mazajam svaram un ideālajam asmeņu garumam, Kärcher akumulatora ķēdes zāģis CNS 18-30 ir lieliski piemērots ērtai un daudzpusīgai koku apstrādei. Lieliskais ķēdes ātrums padara griešanu ātru un bez liekas piepūles. Ķēdes spriegošanas sistēma, kurai nav nepieciešami instrumenti, un automātiskā ķēdes eļļošana padara akumulatora ķēdes zāģi ļoti ērti lietojamu. Ķēdes zāģa bremzes un divu faktoru atbloķēšanas kombinācija padara to īpaši drošu. Ierīce, asmens, ķēde, asmens aizsargs un eļļas pudele ir iekļauti piegādes komplektā.

Īpašības un ieguvumi
CNS 18-30 Battery: Ķēdes spriegošana
Ķēdes spriegošana
Ķēde ir vienkārši nospriegota, izmantojot kloķi.
CNS 18-30 Battery: Automātiska ķēdes eļļošana
Automātiska ķēdes eļļošana
Zems nepieciešamais akumulatora ķēdes zāģa apkopes līmenis.
CNS 18-30 Battery: Aizsardzība pret atsitienu
Aizsardzība pret atsitienu
Atsitiena gadījumā maksimālai drošībai ķēde nekavējoties apstājas.
Bufera tapas
  • Droša vadāmība un precizitāte, jo ķēdes zāģis piekļaujās materiālam, kurš tiek zāģēts.
Augstākās klases ātrums
  • Ķēdes ātrums 10 m/s ātriem zāģēšanas darbiem.
Dažādas programmas
  • 30 cm garais asmens ir universāls.
Drošības atbloķēšana
  • Novērš nejaušu ķēdes zāģa iedarbināšanu.
Caurspīdīga eļļas tvertne
  • Lietotāji jebkurā laikā var pārbaudīt eļļas līmeni caurspīdīgā pārbaudes logā.
Bezslotiņu motors
  • Ilgāks darbības laiks un uzlabots iekārtas kalpošanas laiks.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Sliede (cm) 30
Ķēdes griešanās ātrums (m/s) 10
Ķēdes solis 3/8" LP
Ķēdes mērītājs 1,1 mm / 0,043"
Piedziņas saišu skaits 45
Eļļas bākas tilpums (ml) 200
Garantētais skaņas intensitātes līmenis (dB(A)) 101
Priekšējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3.5
Aizmugurējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 5.2
Piedziņa Bezslotiņu motors
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Veiktspēja no vienas uzlādes* (Griezumi) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 10 (2,5 Ah) / maks. 20 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 3.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 690 x 230 x 245

* zara Ø: 10 cm

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Sliede
  • Zāģa ķēde
  • Eļļas pudele

Aprīkojums

  • ķēdes aizsardzība
  • Ķēdes spriegošana
  • Automātiska ķēdes eļļošana
  • Ķēdes bremze
  • Eļļas līmieņa indikators
CNS 18-30 Battery
CNS 18-30 Battery
Videos
Pielietošanas veidi
  • Zari
  • Malka
  • Mazu koku nozāģēšanai
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast CNS 18-30 Battery rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija