CSW 36-35 Battery

Ar lielu ķēdes ātrumu un garu asmeni: CNS 36-35 Battery ķēdes zāģis ir perfekts, lai veiktu kokapstrādes darbus.

Pateicoties izcilam ātrumam un optimālam griešanas platumam, pat lieli zari CNS 36-35 akumulatora ķēdes zāģim nav problēma. Ķēdes spriegošanas sistēma, kurai nav nepieciešami instrumenti, un automātiskā ķēdes eļļošana padara darbību ļoti vienkāršu - gan profesionāļiem, gan iesācējiem. Ķēdes zāģa bremze un divu slēdžu sistēma lietošanas laikā vienmēr nodrošina drošību. Piegādes komplektācijā ietilpst: akumulatora ķēdes zāģis, stienis, ķēde, stieņa aizsargs un eļļas pudele.

Īpašības un ieguvumi
CSW 36-35 Battery: Ķēdes spriegošana
Ķēdes spriegošana
Ķēde ir vienkārši nospriegota, izmantojot kloķi.
CSW 36-35 Battery: Automātiska ķēdes eļļošana
Automātiska ķēdes eļļošana
Zems nepieciešamais akumulatora ķēdes zāģa apkopes līmenis.
CSW 36-35 Battery: Aizsardzība pret atsitienu
Aizsardzība pret atsitienu
Atsitiena gadījumā maksimālai drošībai ķēde nekavējoties apstājas.
Bufera tapas
  • Droša vadāmība un precizitāte, jo ķēdes zāģis piekļaujās materiālam, kurš tiek zāģēts.
Augstākās klases ātrums
  • Liels ķēdes ātrums 21 m / s - ātriem griešanas darbiem.
Dažādas programmas
  • 35 cm garais zāģa asmens - ideāls
Drošības atbloķēšana
  • Novērš nejaušu ķēdes zāģa iedarbināšanu.
Caurspīdīga eļļas tvertne
  • Lietotāji jebkurā laikā var pārbaudīt eļļas līmeni caurspīdīgā pārbaudes logā.
Bezslotiņu motors
  • Ilgāks darbības laiks un uzlabots iekārtas kalpošanas laiks.
36 V Kärcher Battery Power platforma
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Nomaināmā baterija var tikt izmantota citās Kärcher 36 V Battery Platform iekārtās
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Sliede (cm) 35
Ķēdes griešanās ātrums (m/s) 21
Ķēdes solis 3/8" LP
Ķēdes mērītājs 1,1 mm / 0,043"
Piedziņas saišu skaits 52
Eļļas bākas tilpums (ml) 190
Garantētais skaņas intensitātes līmenis (dB(A)) 104
Priekšējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3.6
Aizmugurējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 4.9
Piedziņa Bezslotiņu motors
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 36
Veiktspēja no vienas uzlādes* (Griezumi) maks. 200 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 50 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 825 x 222 x 235

* zara Ø: 10 cm

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Sliede
  • Zāģa ķēde
  • Eļļas pudele

Aprīkojums

  • ķēdes aizsardzība
  • Ķēdes spriegošana
  • Automātiska ķēdes eļļošana
  • Ķēdes bremze
  • Eļļas līmieņa indikators
CSW 36-35 Battery
Videos
Pielietošanas veidi
  • Zari
  • Malka
  • Mazu koku nozāģēšanai
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast CSW 36-35 Battery rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

