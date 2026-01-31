CSW 36-35 Battery
Ar lielu ķēdes ātrumu un garu asmeni: CNS 36-35 Battery ķēdes zāģis ir perfekts, lai veiktu kokapstrādes darbus.
Pateicoties izcilam ātrumam un optimālam griešanas platumam, pat lieli zari CNS 36-35 akumulatora ķēdes zāģim nav problēma. Ķēdes spriegošanas sistēma, kurai nav nepieciešami instrumenti, un automātiskā ķēdes eļļošana padara darbību ļoti vienkāršu - gan profesionāļiem, gan iesācējiem. Ķēdes zāģa bremze un divu slēdžu sistēma lietošanas laikā vienmēr nodrošina drošību. Piegādes komplektācijā ietilpst: akumulatora ķēdes zāģis, stienis, ķēde, stieņa aizsargs un eļļas pudele.
Īpašības un ieguvumi
Ķēdes spriegošanaĶēde ir vienkārši nospriegota, izmantojot kloķi.
Automātiska ķēdes eļļošanaZems nepieciešamais akumulatora ķēdes zāģa apkopes līmenis.
Aizsardzība pret atsitienuAtsitiena gadījumā maksimālai drošībai ķēde nekavējoties apstājas.
Bufera tapas
- Droša vadāmība un precizitāte, jo ķēdes zāģis piekļaujās materiālam, kurš tiek zāģēts.
Augstākās klases ātrums
- Liels ķēdes ātrums 21 m / s - ātriem griešanas darbiem.
Dažādas programmas
- 35 cm garais zāģa asmens - ideāls
Drošības atbloķēšana
- Novērš nejaušu ķēdes zāģa iedarbināšanu.
Caurspīdīga eļļas tvertne
- Lietotāji jebkurā laikā var pārbaudīt eļļas līmeni caurspīdīgā pārbaudes logā.
Bezslotiņu motors
- Ilgāks darbības laiks un uzlabots iekārtas kalpošanas laiks.
36 V Kärcher Battery Power platforma
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Nomaināmā baterija var tikt izmantota citās Kärcher 36 V Battery Platform iekārtās
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Sliede (cm)
|35
|Ķēdes griešanās ātrums (m/s)
|21
|Ķēdes solis
|3/8" LP
|Ķēdes mērītājs
|1,1 mm / 0,043"
|Piedziņas saišu skaits
|52
|Eļļas bākas tilpums (ml)
|190
|Garantētais skaņas intensitātes līmenis (dB(A))
|104
|Priekšējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3.6
|Aizmugurējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|4.9
|Piedziņa
|Bezslotiņu motors
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (Griezumi)
|maks. 200 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 50 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|825 x 222 x 235
* zara Ø: 10 cm
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Sliede
- Zāģa ķēde
- Eļļas pudele
Aprīkojums
- ķēdes aizsardzība
- Ķēdes spriegošana
- Automātiska ķēdes eļļošana
- Ķēdes bremze
- Eļļas līmieņa indikators
Videos
Pielietošanas veidi
- Zari
- Malka
- Mazu koku nozāģēšanai
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast CSW 36-35 Battery rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.