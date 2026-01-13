PGS 4-18
Vienkārša dārza kopšana: ar akumulatoru darbināmais zaru zāģis PGS 4-18 atvieglo mazu un vidēju zaru, kā arī krūmu apgriešanu.
Ar akumulatoru darbināmais Kärcher zaru zāģis PGS 4-18 ir paredzēts zaru zāģēšanai ar diametru līdz 80 milimetriem. Noņemamais zaru rokturis padara to drošu un vienkāršu lietošanā, jo notur zāģējamo zaru. Zāģa asmeņus var nomainīt, neizmantojot nekādus instrumentus. Un ar teleskopisko pagarinājumu, kas pieejams kā papildpiederums (nav iekļauts piegādes komplektācijā), darbs augstumā līdz 3,5 metriem nekad nav bijis vieglāks.
Īpašības un ieguvumi
Premium klases Vācijā ražots asmensOptimālai zāģēšanai.
Asmens nomaiņa bez instrumentiemĀtra un vienkārša asmeņu nomaiņa bez instrumentiem.
Noņemams zaru satvērējsNodrošina drošu satvērienu, pat strādājot ar vienu roku. Noņemams (bez instrumentiem), lai pielāgotu darbam.
Noņemams baterijas adapters
- Zāģis pievienojams pagarinātājam, nepalielinot svaru.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
- Iekārtu var darbināt ar jebkuru 18 V Kärcher Battery Power bateriju.
Gumijots rokturis
- Maksimāls komforts, pat strādājot ilgstoši.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Kustību skaits (min-1)
|maks. 2500
|Zāģēšanas diametrs ar zaru satvērēju (mm)
|maks. 50
|Zāģēšanas diametrs bez zaru satvērēja (mm)
|maks. 80
|Zāģa asmens garums (mm)
|150
|Trokšņa līmenis (dB(A))
|83
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (Griezumi)
|maks. 120 (2,5 Ah) / maks. 240 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 18 (2,5 Ah) / maks. 36 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|475 x 89 x 174
* zaru Ø: 5 cm
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Zaru satvērējs
- Baterijas pēda
- Zāģa asmens: Koks
Videos
Pielietošanas veidi
- Zari