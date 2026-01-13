PGS 4-18

Vienkārša dārza kopšana: ar akumulatoru darbināmais zaru zāģis PGS 4-18 atvieglo mazu un vidēju zaru, kā arī krūmu apgriešanu.

Ar akumulatoru darbināmais Kärcher zaru zāģis PGS 4-18 ir paredzēts zaru zāģēšanai ar diametru līdz 80 milimetriem. Noņemamais zaru rokturis padara to drošu un vienkāršu lietošanā, jo notur zāģējamo zaru. Zāģa asmeņus var nomainīt, neizmantojot nekādus instrumentus. Un ar teleskopisko pagarinājumu, kas pieejams kā papildpiederums (nav iekļauts piegādes komplektācijā), darbs augstumā līdz 3,5 metriem nekad nav bijis vieglāks.

Īpašības un ieguvumi
PGS 4-18: Premium klases Vācijā ražots asmens
Premium klases Vācijā ražots asmens
Optimālai zāģēšanai.
PGS 4-18: Asmens nomaiņa bez instrumentiem
Asmens nomaiņa bez instrumentiem
Ātra un vienkārša asmeņu nomaiņa bez instrumentiem.
PGS 4-18: Noņemams zaru satvērējs
Noņemams zaru satvērējs
Nodrošina drošu satvērienu, pat strādājot ar vienu roku. Noņemams (bez instrumentiem), lai pielāgotu darbam.
Noņemams baterijas adapters
  • Zāģis pievienojams pagarinātājam, nepalielinot svaru.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Iekārtu var darbināt ar jebkuru 18 V Kärcher Battery Power bateriju.
Gumijots rokturis
  • Maksimāls komforts, pat strādājot ilgstoši.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Kustību skaits (min​-1) maks. 2500
Zāģēšanas diametrs ar zaru satvērēju (mm) maks. 50
Zāģēšanas diametrs bez zaru satvērēja (mm) maks. 80
Zāģa asmens garums (mm) 150
Trokšņa līmenis (dB(A)) 83
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Veiktspēja no vienas uzlādes* (Griezumi) maks. 120 (2,5 Ah) / maks. 240 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 18 (2,5 Ah) / maks. 36 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 1.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 475 x 89 x 174

* zaru Ø: 5 cm

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Zaru satvērējs
  • Baterijas pēda
  • Zāģa asmens: Koks
PGS 4-18
PGS 4-18
Videos
Pielietošanas veidi
  • Zari
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija