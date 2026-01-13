TLO 18-32 Battery

Nogrieziet zarus, nospiežot tikai vienu pogu: akumulatora zaru griezējs un tā augstās kvalitātes griezējasmens bez piepūles un bez spēka griež zarus ar diametru līdz 3 cm.

Zari, kuru diametrs nepārsniedz 3 cm, nav šķērslis Kärcher akumulatora zaru griezējam. Pateicoties augstas kvalitātes griezējasmenim, jūs varat strādāt nepielietojot spēku - neatkarīgi no tā, cik grūti sasniegt zarus. Jūs varat noņemt kokā iestrēgušos zarus ar āķi, kas darbojas arī kā skava. Zaru griešana vēl nekad nav bijusi tik vienkārša.

Īpašības un ieguvumi
TLO 18-32 Battery: 18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
Iekārtu var darbināt ar jebkuru 18 V Kärcher Battery Power bateriju.
TLO 18-32 Battery: Sirpjveida asmens
Sirpjveida asmens
Griež ļoti precīzi un bez spēka pielietošanas.
TLO 18-32 Battery: Plaša aizsniedzamība
Plaša aizsniedzamība
Sasniegt augstākus zarus nav problēma.
Āķis darbojas kā skava
  • Pateicoties āķim, kas darbojas arī kā skava, jūs varat noņemt zarus, kas iestrēguši kokā.
Drošības atbloķēšana
  • Novērš nejaušu zaru griezēja iedarbināšanu.
Gumijots rokturis
  • Maksimāls komforts, pat strādājot ilgstoši.
Tērauda asmens ar teflona pārklājumu
  • Augstas kvalitātes tērauda asmens.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Piedziņa Slotiņu motors
Kopējais garums (cm) 91
Griešanas spēks nedzīvam kokam (cm) 2.8
Griešanas spēks dzīvam kokam (cm) 3
Griešanas spēks (Nm) 250
Trokšņa līmenis (dB(A)) 80
Asmens materiāls Tērauds ar teflona pārklājumu
Asmens biezums (mm) 4.8
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Veiktspēja no vienas uzlādes* (Griezumi) maks. 375 (2,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 2.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 3.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 911 x 96 x 209

* zaru Ø: 3 cm

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā

Aprīkojums

  • Rokturis: stingrs, viens roktura pagarinājums
  • Asmens tips: Sirpjveida
  • Zaru āķis
Atrast TLO 18-32 Battery rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

