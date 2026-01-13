TLO 18-32 Battery
Nogrieziet zarus, nospiežot tikai vienu pogu: akumulatora zaru griezējs un tā augstās kvalitātes griezējasmens bez piepūles un bez spēka griež zarus ar diametru līdz 3 cm.
Zari, kuru diametrs nepārsniedz 3 cm, nav šķērslis Kärcher akumulatora zaru griezējam. Pateicoties augstas kvalitātes griezējasmenim, jūs varat strādāt nepielietojot spēku - neatkarīgi no tā, cik grūti sasniegt zarus. Jūs varat noņemt kokā iestrēgušos zarus ar āķi, kas darbojas arī kā skava. Zaru griešana vēl nekad nav bijusi tik vienkārša.
Īpašības un ieguvumi
18 V Kärcher Battery Power baterijas platformaIekārtu var darbināt ar jebkuru 18 V Kärcher Battery Power bateriju.
Sirpjveida asmensGriež ļoti precīzi un bez spēka pielietošanas.
Plaša aizsniedzamībaSasniegt augstākus zarus nav problēma.
Āķis darbojas kā skava
- Pateicoties āķim, kas darbojas arī kā skava, jūs varat noņemt zarus, kas iestrēguši kokā.
Drošības atbloķēšana
- Novērš nejaušu zaru griezēja iedarbināšanu.
Gumijots rokturis
- Maksimāls komforts, pat strādājot ilgstoši.
Tērauda asmens ar teflona pārklājumu
- Augstas kvalitātes tērauda asmens.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Piedziņa
|Slotiņu motors
|Kopējais garums (cm)
|91
|Griešanas spēks nedzīvam kokam (cm)
|2.8
|Griešanas spēks dzīvam kokam (cm)
|3
|Griešanas spēks (Nm)
|250
|Trokšņa līmenis (dB(A))
|80
|Asmens materiāls
|Tērauds ar teflona pārklājumu
|Asmens biezums (mm)
|4.8
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (Griezumi)
|maks. 375 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|911 x 96 x 209
* zaru Ø: 3 cm
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
Aprīkojums
- Rokturis: stingrs, viens roktura pagarinājums
- Asmens tips: Sirpjveida
- Zaru āķis
Videos
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast TLO 18-32 Battery rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.