TLO 18-32 Battery + Battery power 18/25 *EE

Zari, kuru diametrs nepārsniedz 3 cm, nav šķērslis Kärcher akumulatora zaru griezējam. Pateicoties augstas kvalitātes griezējasmenim, jūs varat strādāt nepielietojot spēku - neatkarīgi no tā, cik grūti sasniegt zarus. Jūs varat noņemt kokā iestrēgušos zarus ar āķi, kas darbojas arī kā skava. Zaru griešana vēl nekad nav bijusi tik vienkārša.

Īpašības un ieguvumi
TLO 18-32 Battery + Battery power 18/25 *EE: 18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
Iekārtu var darbināt ar jebkuru 18 V Kärcher Battery Power bateriju.
TLO 18-32 Battery + Battery power 18/25 *EE: Sirpjveida asmens
Sirpjveida asmens
Griež ļoti precīzi un bez spēka pielietošanas.
TLO 18-32 Battery + Battery power 18/25 *EE: Plaša aizsniedzamība
Plaša aizsniedzamība
Sasniegt augstākus zarus nav problēma.
Āķis darbojas kā skava
  • Pateicoties āķim, kas darbojas arī kā skava, jūs varat noņemt zarus, kas iestrēguši kokā.
Drošības atbloķēšana
  • Novērš nejaušu zaru griezēja iedarbināšanu.
Gumijots rokturis
  • Maksimāls komforts, pat strādājot ilgstoši.
Tērauda asmens ar teflona pārklājumu
  • Augstas kvalitātes tērauda asmens.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Piedziņa Slotiņu motors
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Veiktspēja no vienas uzlādes* (Griezumi) maks. 375 (2,5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5 Ah)
Krāsa dzeltena

¹⁾ Zaru Ø: 3 cm

TLO 18-32 Battery + Battery power 18/25 *EE
Pielietošanas veidi
  • Augstākiem zariem
  • Zari
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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08.08. Slēgts

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S. 10–15
Sv. Slēgts

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S. 10–15
Sv. Slēgts

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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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