TLO 18-32 Battery + Battery power 18/25 *EE
Zari, kuru diametrs nepārsniedz 3 cm, nav šķērslis Kärcher akumulatora zaru griezējam. Pateicoties augstas kvalitātes griezējasmenim, jūs varat strādāt nepielietojot spēku - neatkarīgi no tā, cik grūti sasniegt zarus. Jūs varat noņemt kokā iestrēgušos zarus ar āķi, kas darbojas arī kā skava. Zaru griešana vēl nekad nav bijusi tik vienkārša.
Īpašības un ieguvumi
18 V Kärcher Battery Power baterijas platformaIekārtu var darbināt ar jebkuru 18 V Kärcher Battery Power bateriju.
Sirpjveida asmensGriež ļoti precīzi un bez spēka pielietošanas.
Plaša aizsniedzamībaSasniegt augstākus zarus nav problēma.
Āķis darbojas kā skava
- Pateicoties āķim, kas darbojas arī kā skava, jūs varat noņemt zarus, kas iestrēguši kokā.
Drošības atbloķēšana
- Novērš nejaušu zaru griezēja iedarbināšanu.
Gumijots rokturis
- Maksimāls komforts, pat strādājot ilgstoši.
Tērauda asmens ar teflona pārklājumu
- Augstas kvalitātes tērauda asmens.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Piedziņa
|Slotiņu motors
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (Griezumi)
|maks. 375 (2,5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
¹⁾ Zaru Ø: 3 cm
Pielietošanas veidi
- Augstākiem zariem
- Zari