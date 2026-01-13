TLO 2-18

Grieziet zarus, nospiežot vien vienu pogu: baterijas zaru griezējs ar augstas kvalitātes sirpjveida asmeni viegli un saudzīgi nogriež zarus ar diametru līdz 2,5 cm.

Viegla koku kopšana ar baterijas jaudu: zari ar diametru līdz 2,5 cm nespēs stāties pretī Kärcher TLO 2-18 baterijas zaru griezējam. Spēcīgais sirpjveida asmens gādā par to, lai griezums būtu īpaši precīzs un neprasītu Jums piepūli. Saudzīgā zaru apgriešana veicina veselīgu augu augšanu, tas arī padara apgriešanu vieglāku un drošāku. Ērti strādāt virs galvas – ar papildus pieejamo teleskopisko rokturi (nav iekļauts komplektācijā) darbu līdz pat 3,5 metru augstumā varēsiet veikt ērti un bez piepūles.

Īpašības un ieguvumi
TLO 2-18: Sirpjveida asmens
Sirpjveida asmens
Griež ļoti precīzi un bez spēka pielietošanas.
TLO 2-18: Drošības atbloķēšana
Drošības atbloķēšana
Novērš nejaušu zaru griezēja iedarbināšanu.
TLO 2-18: 18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
Iekārtu var darbināt ar jebkuru 18 V Kärcher Battery Power bateriju.
Gumijots rokturis
  • Maksimāls komforts, pat strādājot ilgstoši.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Piedziņa Slotiņu motors
Griešanas spēks dzīvam kokam (cm) 2.5
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Veiktspēja no vienas uzlādes* (Griezumi) maks. 1400 (2,5 Ah) / maks. 2800 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 1.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 320 x 89 x 135

* Ø zariem: 15 mm

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā

Aprīkojums

  • Asmens tips: Sirpjveida
TLO 2-18
TLO 2-18
Videos
Pielietošanas veidi
  • Zari
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija