TLO 2-18
Grieziet zarus, nospiežot vien vienu pogu: baterijas zaru griezējs ar augstas kvalitātes sirpjveida asmeni viegli un saudzīgi nogriež zarus ar diametru līdz 2,5 cm.
Viegla koku kopšana ar baterijas jaudu: zari ar diametru līdz 2,5 cm nespēs stāties pretī Kärcher TLO 2-18 baterijas zaru griezējam. Spēcīgais sirpjveida asmens gādā par to, lai griezums būtu īpaši precīzs un neprasītu Jums piepūli. Saudzīgā zaru apgriešana veicina veselīgu augu augšanu, tas arī padara apgriešanu vieglāku un drošāku. Ērti strādāt virs galvas – ar papildus pieejamo teleskopisko rokturi (nav iekļauts komplektācijā) darbu līdz pat 3,5 metru augstumā varēsiet veikt ērti un bez piepūles.
Īpašības un ieguvumi
Sirpjveida asmensGriež ļoti precīzi un bez spēka pielietošanas.
Drošības atbloķēšanaNovērš nejaušu zaru griezēja iedarbināšanu.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platformaIekārtu var darbināt ar jebkuru 18 V Kärcher Battery Power bateriju.
Gumijots rokturis
- Maksimāls komforts, pat strādājot ilgstoši.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Piedziņa
|Slotiņu motors
|Griešanas spēks dzīvam kokam (cm)
|2.5
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Veiktspēja no vienas uzlādes* (Griezumi)
|maks. 1400 (2,5 Ah) / maks. 2800 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø zariem: 15 mm
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
Aprīkojums
- Asmens tips: Sirpjveida
Videos
Pielietošanas veidi
- Zari