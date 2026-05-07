Automātiskā šļūtenes spole CR 5.335

CR 5.335 automātiskā šļūtenes spole ar 35 m 1/2" šļūteni gādās par lielu darbības laukumu. Spolei ir automātisks šļūtenes uztīšanas mehānisms, savukārt šļūtenes padošana notiek laideni.

Ar kompakto, automātisko šļūtenes spoli CR 5.335 šļūtenes atritināšana un uztīšana ir ātra un vienkārša, to iespējams veikt bez mezglu veidošanās. Šļūtenes uztīšana ir automātiska un vienmērīga. Spole ir aprīkota ar šļūtenes bremzi, kas gādā par kontrolētu savākšanu. Spolē ir 35 m gara, augstas kvalitātes 1/2” šļūtene, kas nesatur ftalātus (<0,1 %), un sienas balstenis ar skrūvēm gādā par to, lai šļūtenes spoles uzstādīšana būtu viegla un ātra. Standarta komplektācijā papildus 2 m savienojuma šļūtenei iekļauts arī pielāgojamais Plus uzgalis, viens šļūtenes savienotājs, viens šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop un G 3/4 krāna adapters ar G 1/2 reduktoru.

Īpašības un ieguvumi
Automātiska šļūtenes uztīšana
  • Ātrai un vieglai uztīšanai un attīšanai bez locījumu veidošanās.
Gatava izmantošanai
  • Ar 35 m + 2 m 1/2" šļūteni, Plus uzgali, diviem šļūtenes savienotājiem, G 3/4 un G 1/2 krāna adapteriem.
Grozāma
  • Pielāgotam novietojumam.
Šļūtenes bremze
  • Drošai un kontrolētai šļūtenes uztīšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Šļūtenes garums (m) 35
Šļūtenes ietilpība spolē (m) maks. 35
Plīšanas spiediens (bar) 24
Krāsa melna
Svars (kg) 13.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 15.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 579 x 314 x 493

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Šļūtenes savienojums: 1 Gabals(i)
  • Šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop: 1 Gabals(i)
  • G 3/4 krāna adapters ar G 1/2 reduktoru: 1 Gabals(i)
  • Sprausla: 1 Gabals(i)
  • PrimoFlex šļūtene 1/2": 35 m

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
Atrast Automātiskā šļūtenes spole CR 5.335 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

