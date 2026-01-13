Šļūtenes spole CR 3.110

Compact hose box for watering on balconies, roof terraces and small gardens. Convenient and quick coiling and uncoiling. Ideal for space-saving stowage at home.

The first indoor hose reel for the balcony means no more heavy watering cans. The compact hose box, CR 3.110 Balcony, is the ideal watering solution for the balcony, roof terraces and small gardens. The reliable anti-drip system and practical accessory storage reinvents convenient watering. The two built-in Aquastop couplings make it convenient to disconnect hoses without spraying. Water stains on the carpet or parquet are things of the past thanks to the intelligent stowage concept for accessories and hose ends. In addition the CR 3.110 Balcony hose box can be installed on indoor water taps thanks to the compatible tap connection for indoor fittings. By the way: The indoor hose reel is suitable as a supply hose for the K 2.200 Balcony and other K 2 units.

Īpašības un ieguvumi
Ietilpst 10 + 2 m augstas kvalitātes ftalātus nesaturoša šļūtene
Sprausla
2 šļūtenes savienojumi ar Aqua Stop atvienošanai bez smidzināšanas
Plakans sienas kronšteins
Adapteri āra un iekštelpu ūdens krāniem
Gatava izmantošanai
Specifikācijas

Tehniskie dati

Šļūtenes garums (m) 10
Šļūtenes ietilpība spolē (m) 10 (5/16")
Plīšanas spiediens (bar) 24
Krāsa melna
Svars (kg) 2.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 145 x 285 x 330

Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop: 2 Gabals(i)
  • G 3/4 krāna adapters ar G 1/2 reduktoru: 1 Gabals(i)
  • Sprausla: 1 Gabals(i)
  • 5/16" šļūtene: 10 m
  • 5/16" savienojuma šļūtene: 2 m

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
  • Skrūves un tapas montāžai pie sienas
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Potētu augu laistīšanai
  • Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
