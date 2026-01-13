Oscilējošais smidzinātājs OS 5.320 S
Oscilējošais smidzinātājs OS 5.320 S vidēji lielu platību un dārzu laistīšanai. Plūsmas regulēšana (0 - maks.). Aptver līdz 320 m2 lielu teritoriju.
Oscilējošais smidzinātājs OS 5.320 S vidēji lielu platību un dārzu laistīšanai. Maksimālais smidzinātāja pārklājums 320 m2. Inovatīvs smidzinātājs ar plūsmas regulēšanas iespēju no nulles līdz maksimālajai vērtībai. Smidzinātājs ir aprīkots ar smailēm, kuras pēc nepieciešamības ir noņemamas. Jaunie Kärcher oscilējošie smidzinātāji tagad ir vēl vienkāršāk lietojami. Tajos ir iekļauta Splash Guard aizsardzība ērtai to novietošanai un uzstādīšanai nesaslapinoties. Kärcher smidzinātājos ir pārbaudīta un testēta "click" sistēma un tos ir viegli pievienot pie dārza šļūtenēm. Laistīšana ar Kärcher ir labākais veids, kā laistīt!
Īpašības un ieguvumi
Nepārtraukta sasniedzamības regulēšana
- Precīza laistīšana
Rokturī integrēta ierīces pakarināšanas cilpa
- Vienkāršai glabāšanai/pakāršanai.
Pielāgojams izsmidzināšanas platums
- Dažādi smidzināšanas leņķi precīzai laistīšanai
Aizsargs pret šļakatām
- Ērta izlīdzināšana
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Smidzināšanas platums (2 bāri) (m)
|12
|Smidzināšanas platums (4 bāri) (m)
|16
|Teritorijas pārklājums (2 bāri) (m)
|5 - 16
|Teritorijas pārklājums (4 bāri) (m)
|6 - 20
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|546 x 160 x 88
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Zāliens
- Vidēji lielām un lielām platībām
