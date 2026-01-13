Rotējošais smidzinātājs RS 120/2
Cirkulējošais smidzinātājs RS 120/2, ideāli piemērots vidēji lielu platību un dārzu laistīšanai. Aptver līdz 113 m2 lielu teritoriju. Smidzinātāju ir vienkārši pieslēgt dārza šļūtenei un tas ir savietojams ar visām pieejamajām "click" sistēmām. Laistīšana ar Kärcher ir labākais veids, kā laistīt!
Īpašības un ieguvumi
Pielāgojams smidzināšanas leņķis
- Laistīšanai pēc vajadzības
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ūdens tilpums
|16 l/min
|Smidzināšanas diametrs (2 bāri)
|≤ 8 m
|Smidzināšanas diametrs (4 bāri)
|≤ 12 m
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|200 x 248 x 110