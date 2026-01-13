Rotējošais smidzinātājs RS 130/3
Rotējošais smidzinātājs RS 130/3 ir ideāli piemērots vidēji lielu platību un dārzu laistīšanai. Aptver līdz pat 133 m2 lielu teritoriju. Smidzinātāju ir vienkārši pieslēgt dārza šļūtenei un tas ir savietojams ar visām pieejamajām "click" sistēmām. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
Metāla ieroči
- Izturība un izturība
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ūdens tilpums
|15,5 l/min
|Smidzināšanas diametrs (2 bāri)
|≤ 11 m
|Smidzināšanas diametrs (4 bāri)
|≤ 13 m
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|200 x 248 x 100