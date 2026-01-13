Smidzinātāja CS 90 smaile
Smidzinātājs CS 90 ar izturīgu smaili ir ideāls nelielu platību un dārzu laistīšanai, kā arī piemērots izmantošanai uz nelīdzenām vai nogāžu platībām. Aptver līdz pat 64 m2 lielu teritoriju. Papildu adapteris taisnstūrveida teritoriju laistīšanai. Smidzinātāju ir vienkārši pieslēgt pie dārza šļūtenes un tas ir savietojams ar visām pieejamajām "click" sistēmām. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs smaile nevienmērīgai vai slīpai pazemei
- Garantēta stabilitāte un izturība
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ūdens tilpums
|24 l/min
|Smidzināšanas diametrs (2 bāri)
|9 m
|Smidzināšanas diametrs (4 bāri)
|9 m
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|58 x 105 x 243