Smidzinātājs CS 90 Vario
Smidzinātājs CS 90 Vario ar spēcīgo smaili ir ideāls nelielu platību un dārzu laistīšanai, kā arī piemērots lietošanai uz nelīdzenām vai nogāžu platībām. Maksimālā teritorija 64 m2
Smidzinātājs CS 90 Vario ar spēcīgo smaili ir ideāls nelielu platību un dārzu laistīšanai, kā arī piemērots lietošanai uz nelīdzenām vai nogāžu platībām. Maksimālā teritorija 64 m2. Papildu adapteris taisnstūrveida teritoriju laistīšanai. Smidzinātāju ir vienkārši pieslēgt dārza šļūtenei un tas ir savietojams ar visām pieejamajām "click" sistēmām. Laistīšana ar Kärcher ir prātīgs veids, kā laistīt!
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs smaile nevienmērīgai vai slīpai pazemei
- Garantēta stabilitāte un izturība
Papildu adapteris
- Taisnstūra laukumu laistīšanai (CS 90 Vario)
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Smidzināšanas diametrs (2 bāri)
|9 m
|Smidzināšanas diametrs (4 bāri)
|9 m
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|113 x 117 x 135