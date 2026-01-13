Regulējama izsmidzināšanas sprausla

Laistīšana pēc vajadzības. Ar izsmidzināšanas sprauslu un ūdens plūsmas regulēšanu, kuru var vadīt ar vienu roku un diviem regulējamiem izsmidzināšanas veidiem.

Izsmidzināšanas sprauslā ir vadības vārsts, kuru var darbināt ar vienu roku, ļaujot ar īkšķi viegli noregulēt ūdens plūsmu. Divus izsmidzināšanas modeļus var pastāvīgi pielāgot atbilstoši dārza sprauslas prasībām: smaile un konusa strūkla. Tas ļauj viegli laistīt puķu un augu dobes, kā arī notīrīt terases vai dārza mēbeles no rupjiem netīrumiem. Tas padara izsmidzināšanas sprauslu piemērotu gan laistīšanas, gan tīrīšanas darbos. Ja to nelieto, ūdens plūsmu var izslēgt uz vadības vārsta. Starp citu: Kärcher sprauslas ir saderīgas ar visām pieejamajām "click-on" sistēmām, un tās bez problēmām var savienot ar dārza šļūteni.

Īpašības un ieguvumi
Ergonomisks vadības vārsts
  • Plūsmas plūsmas ātruma regulēšana tikai ar vienu roku.
Nepārtraukti nosakāms izsmidzināšanas veids no cietās strūklas līdz konusveida strūklai
  • Ideāli piemērots laistīšanai (konusa strūkla) un tīrīšanai (punktveida strūkla).
Pašiztukšojas
  • Optimāla aizsardzība pret salu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 210 x 42 x 79

Aprīkojums

  • Smidzināšanas strūklu skaits: 2
  • Ūdens plūsmas regulēšana
  • Pašiztukšošanās funkcija
  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Pielietošanas veidi
  • Augu laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
  • Viegli netīru virsmu tīrīšanai
