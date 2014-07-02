Mucas sūknis BP 1 Barrel Set

"Viss vienā" - SBP 3800 komplekts ietver inovatīvo stieņa sūkni SBP 3800 ar tiešu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un klipša ierīces, 15 m PrimoFlex® šļūtene (1/2"), strūklas pistole, universālais šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop. Pārdomātai dārza apūdeņošanai ar barības vielām bagātu lietus ūdeni. Ekonomē dzeramo ūdeni un naudu.

Ideāls komplekts iesācējiem! Komplektā ietilpst: stieņa sūknis SBP 3800 ar tiešu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un klipša ierīces, 15 m PrimoFlex® šļūtene (1/2"), strūklas pistole, universālais šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop. SBP 3800 ir ideāls laistīšanas aizstājējs. Ar SBP 3800 apūdeņošana kļūst par bērnu spēli un smago lejkannu nešana pieder pagātnei! Lietus ūdens, kas ir par brīvu un satur barības vielas, palīdz ekonomēt tonnām dārgā dzeramā ūdens! Integrētais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, ar kuru sūkni var ērti ieslēgt un izslēgt, laika un enerģijas ekonomija - lūk, tikai dažas no daudzajām priekšrocībām! Veselībai draudzīgā, nekaitīgā šļūtene bez ftalātiem (mīkstinātājiem) ir īpaši parocīga. Līdz ar to dārza laistīšana kļūst par patīkamu nodarbi!

Īpašības un ieguvumi
Mucas sūknis BP 1 Barrel Set: Komplekts ir gatavs pieslēgšanai.
Komplekts ir gatavs pieslēgšanai.
Lielisks laistīšanas komplekts iesācējiem, patiecoties līdzi nākošajam dārza šļūtenes komplektam.
Mucas sūknis BP 1 Barrel Set: Pludiņslēdzī iebūvēts ieslēgšanās/izslēgšanās slēdzis
Ērtai sūkņa vadāmībai tieši uz pamatnes.
Ērtai sūkņa vadāmībai tieši uz pamatnes.
Mucas sūknis BP 1 Barrel Set: Integrated prefilter
Integrated prefilter
Protects the pump against contamination and thus increases the lifespan and functional reliability.
Ērts un parocīgs.
  • Lieliska alternatīva lejkannai: izmantojiet lietus ūdeni, lai pasargātu savu muguru un ietaupītu naudu.
Flexible clamping device
  • Perfect hold to any barrel thanks to very high fitting accuracy.
Pludiņslēdzis
  • Sūkņa darbības regulēšanai atbilstoši ūdens līmenim, kā arī sūkņa aizsardzībai pret tukšgaitu.
Adjustable hose length
  • Perfect adaptation to different barrel depths.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 400
Maks. plūsmas apjoms (l/h) < 3800
Piegādes augstums (m) 11
Spiediens (bar) maks. 1.1
Iegremdēšanas dziļums (m) maks. 7
Šķidruma temperatūra (°C) maks. 35
Strāvas kabelis (m) 10
Spriegums (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 8.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 135 x 170 x 520

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Watering accessories

Aprīkojums

  • Ērts rokturis pārnēsāšanai
  • Iespējama nostiprināšana
  • Hose, adjustable length
  • Ietver priekšfiltru
  • Integrēts iesl./izsl. slēdzis
  • Control and shut-off valve
  • Simple definition of switching level: jā
  • Pludiņslēdzis
Mucas sūknis BP 1 Barrel Set
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšanai no lietus ūdens mucām
Piederumi
Atrast BP 1 Barrel Set rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

