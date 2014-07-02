Mucas sūknis BP 1 Barrel Set
"Viss vienā" - SBP 3800 komplekts ietver inovatīvo stieņa sūkni SBP 3800 ar tiešu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un klipša ierīces, 15 m PrimoFlex® šļūtene (1/2"), strūklas pistole, universālais šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop. Pārdomātai dārza apūdeņošanai ar barības vielām bagātu lietus ūdeni. Ekonomē dzeramo ūdeni un naudu.
Ideāls komplekts iesācējiem! Komplektā ietilpst: stieņa sūknis SBP 3800 ar tiešu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un klipša ierīces, 15 m PrimoFlex® šļūtene (1/2"), strūklas pistole, universālais šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop. SBP 3800 ir ideāls laistīšanas aizstājējs. Ar SBP 3800 apūdeņošana kļūst par bērnu spēli un smago lejkannu nešana pieder pagātnei! Lietus ūdens, kas ir par brīvu un satur barības vielas, palīdz ekonomēt tonnām dārgā dzeramā ūdens! Integrētais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, ar kuru sūkni var ērti ieslēgt un izslēgt, laika un enerģijas ekonomija - lūk, tikai dažas no daudzajām priekšrocībām! Veselībai draudzīgā, nekaitīgā šļūtene bez ftalātiem (mīkstinātājiem) ir īpaši parocīga. Līdz ar to dārza laistīšana kļūst par patīkamu nodarbi!
Īpašības un ieguvumi
Komplekts ir gatavs pieslēgšanai.Lielisks laistīšanas komplekts iesācējiem, patiecoties līdzi nākošajam dārza šļūtenes komplektam.
Pludiņslēdzī iebūvēts ieslēgšanās/izslēgšanās slēdzisĒrtai sūkņa vadāmībai tieši uz pamatnes.
Integrated prefilterProtects the pump against contamination and thus increases the lifespan and functional reliability.
Ērts un parocīgs.
- Lieliska alternatīva lejkannai: izmantojiet lietus ūdeni, lai pasargātu savu muguru un ietaupītu naudu.
Flexible clamping device
- Perfect hold to any barrel thanks to very high fitting accuracy.
Pludiņslēdzis
- Sūkņa darbības regulēšanai atbilstoši ūdens līmenim, kā arī sūkņa aizsardzībai pret tukšgaitu.
Adjustable hose length
- Perfect adaptation to different barrel depths.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|400
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 3800
|Piegādes augstums (m)
|11
|Spiediens (bar)
|maks. 1.1
|Iegremdēšanas dziļums (m)
|maks. 7
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Strāvas kabelis (m)
|10
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|135 x 170 x 520
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Watering accessories
Aprīkojums
- Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Iespējama nostiprināšana
- Hose, adjustable length
- Ietver priekšfiltru
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- Control and shut-off valve
- Simple definition of switching level: jā
- Pludiņslēdzis
- Dārza laistīšanai no lietus ūdens mucām
