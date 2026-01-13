Smidzināšanas pistole

Lieliska sākuma līmeņa smidzināšanas pistole. Ar bloķējamu sprūdu ērtai laistīšanai dārzā. Ātri un ērti savienojama ar dārza šļūteni.

Smidzināšanas pistole padara dārza laistīšanu īpaši ērtu. Pateicoties bloķējamam sprūdam ar bloķēšanas funkciju, ūdens plūsmu dārza sprauslā var pastāvīgi uzturēt bez pastāvīga spiediena. Izmantojot vadības vārstu, kuru var darbināt ar vienu roku, arī ūdens plūsmu var noregulēt atbilstoši vajadzībām. Smidzināšanas pistolē ir 2 izsmidzināšanas modeļi: smaile un konusa strūkla. Tos var pastāvīgi pielāgot atbilstoši vajadzībām. Puķu un augu dobes var viegli laistīt, un terases vai dārza mēbeles var notīrīt no rupjiem netīrumiem, izmantojot punktveida strūklu. Tas padara smidzināšanas pistoli lieliski piemērotu gan laistīšanas, gan tīrīšanas darbos. Starp citu: Kärcher sprauslas ir saderīgas ar visām pieejamajām "click-on" istēmām, un tās bez problēmām var savienot ar dārza šļūteni.

Īpašības un ieguvumi
Ergonomisks vadības vārsts
  • Plūsmas ātruma regulēšana ar vienu roku.
Viegli bloķē sprūda rokturi
  • Ērtai un nepārtrauktai laistīšanai.
Nepārtraukti nosakāms izsmidzināšanas veids no cietās strūklas līdz konusveida strūklai
  • Ideāli piemērots laistīšanai (konusa strūkla) un tīrīšanai (punktveida strūkla).
Pašiztukšojas
  • Optimāla aizsardzība pret salu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa dzeltena
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 203 x 42 x 105

Aprīkojums

  • Smidzināšanas strūklu skaits: 2
  • Fiksācija uz roktura
  • Ūdens plūsmas regulēšana
  • Pašiztukšošanās funkcija
  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Augu laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
  • Viegli netīru virsmu tīrīšanai
Piederumi
Atrast Smidzināšanas pistole rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

