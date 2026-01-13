Smidzinšanas pistole Plus

Ērta laistīšana: Smidzināšanas pistoli Plus var izmantot atsevišķi, pateicoties pagriežamajam rokturim. Lieliski piemērota vienkāršu laistīšanas uzdevumu veikšanai.

Tik daudz ērtību piedāvā tikai Kärcher: Pagriežamais rokturis, ar kuru bloķējamo sprūdu var pavērst uz priekšu vai atpakaļ, ļauj individuāli izmantot smidzināšanas pistoli. Turklāt tas sastāv no ērtiem mīkstiem plastmasas elementiem, kas piedāvā papildu aizsardzību. Izmantojot vadības vārstu, kuru var darbināt ar vienu roku, arī ūdens plūsmu var noregulēt atbilstoši vajadzībām. Smidzināšanas pistolei Plus ir 2 izsmidzināšanas modeļi: smaile un konusa strūkla. Tie ir nepārtraukti regulējami atbilstoši prasībām, piemēram, puķu un augu dobju laistīšanai vai rupju netīrumu noņemšanai uz terasēm vai dārza mēbelēm. Starp citu: Kärcher sprauslas ir saderīgas ar visām pieejamajām "click-on" sistēmām, un tās bez problēmām var savienot ar dārza šļūteni.

Īpašības un ieguvumi
Grozāms rokturis
  • Individuāla darbība ar sprūda rokturi vērstu uz priekšu vai atpakaļ.
Ergonomisks vadības vārsts
  • Plūsmas plūsmas ātruma regulēšana tikai ar vienu roku.
Viegli bloķē sprūda rokturi
  • Ērtai un nepārtrauktai laistīšanai.
Nepārtraukti nosakāms izsmidzināšanas veids no cietās strūklas līdz konusveida strūklai
  • Ideāli piemērots laistīšanai (konusa strūkla) un tīrīšanai (punktveida strūkla).
Mīksti plastmasas elementi
  • Lai nodrošinātu paslīdēšanu, lielāku komfortu un aizsardzību pret bojājumiem.
Pašiztukšojas
  • Optimāla aizsardzība pret salu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa antracīta
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 210 x 42 x 105

Aprīkojums

  • Smidzināšanas strūklu skaits: 2
  • Grozāms rokturis
  • Fiksācija uz roktura
  • Ūdens plūsmas regulēšana
  • Pašiztukšošanās funkcija
  • Mīksti plastmasas elementi
  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Smidzinšanas pistole Plus
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Augu laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
  • Viegli netīru virsmu tīrīšanai
Piederumi
