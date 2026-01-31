Logu tīrīšanas robots RCW 2 Extra +
RCW 2 Extra + logu tīrīšanas robots viegli nomazgā lielus un grūti sasniedzamus logus un nodrošina nevainojamus rezultātus katru reizi.
RCW 2 Extra+ logu tīrīšanas robots aizstāj manuālo logu tīrīšanu un automātiski nodrošina skaidru skatu bez svītrām vai nopilējumiem. Pateicoties jaudīgajai vakuuma tehnoloģijai, RCW 2 Extra+ garantē drošu saķeri ar visām gludām virsmām, kas ir ideāli piemērots lieliem un grūti sasniedzamiem logiem un spoguļiem. Sistematiska navigācija un divi sensori logu rāmju un objektu noteikšanai nodrošina ātru un uzticamu tīrīšanu. Divi rotējoši diski ar mikrošķiedras drāniņām imitē manuālu tīrīšanas kustību, nodrošinot mirdzošu rezultātu. Divas ultraskaņas izmidzināšanas sprauslas rada smalku mazgāšanas līdzekļa miglu, kas tiek precīzi uzsmidzināta uz loga stikla, neizveidojot pilienus. Atkarībā no tīrīšanas uzdevuma var izvēlēties četrus automātiskos tīrīšanas režīmus un vienu manuālo režīmu, kurus ērti var vadīt ar tālvadības pulti. Turklāt LED signāli un balss paziņojumi jebkurā brīdī sniedz informāciju par iekārtas stāvokli. Logu tīrīšanas līdzeklis RM 503 uzticami noņem netīrumus, nožūst, neatstājot svītras, un ļauj lietum ātrāk notecēt, nodrošinot ilgstošu tīrību. Un pat strāvas padeves pārtraukuma gadījumā RCW 2 Extra+ paliek piestiprināts pie stikla, pateicoties avārijas baterijai un drošības trosei.
Īpašības un ieguvumi
Sistemātiska navigācijaSistemātiski tīra visu laukumu. Kad robots sastopas ar šķērsli, tīrīšanas virziens automātiski pielāgojas, mainās. Automātiski atgriežas starta pozīcijā.
Automātiska tīrīšanas līdzekļa lietošanaDivas ultraskaņas izsmidzināšanas sprauslas nodrošina logu stikla mitrināšanu bez pilēšanas. Komplektācijā iekļautais logu tīrīšanas līdzeklis nodrošina rezultātu bez švīkām un gādā par to, ka lietus lāses nepieķeras pie virsmas. Tas pagarina laiku starp nepieciešamajām tīrīšanas reizēm.
Augsti drošības standartiUzticama vakuuma tehnoloģija un papildu drošības sistēma gādā par to, lai robots droši turētos pie virsmas. Papildu drošību ārkārtas gadījumos nodrošina integrētā baterija, kas robotu notur pie loga, pat ja pēkšņi pazūd strāvas savienojums.
Ērtu darbību un iekārtas uzraudzību nodrošina tālvadība
- Četri automātiski režīmi jebkura uzdevuma veikšanai: ātrā tīrīšana, intensīvā tīrīšana, punktveida, mērķētā tīrīšana un pulēšana.
- Manuāla vadība ir iespējama.
Intuitīva lietošana
- Ieslēgšanas/izslēgšanas spiedpoga vienkāršai iekārtas lietošanai.
- Informācija un kļūdu paziņojumi viegli nolasāmajā LED ekrānā.
- Vienmēr būsiet informēts: svarīgi paziņojumi vai pašreizējais stāvoklis tiek nodots ar balss paziņojumiem.
Divi sensori loga rāmja un objektu noteikšanai
- Uzticama logu rāmju un šķēršļu noteikšana.
Drāniņas ir radītas no augstas kvalitātes mikrošķiedras
- Auduma mīkstās mikrošķiedras optimāli uzņem netīrumus.
- Var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā līdz 40 °C.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Tīrīšanas līdzekļa tvertnes tilpums (ml)
|70
|Tīrīšanas veikstpēja (m²/min)
|0.33
|Sūkšanas jauda (Pa)
|3300
|Maksimālā sūkšanas jauda (Pa)
|5000
|Kabeļa garums (m)
|5
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 76
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|62
|Loga izmērs (P x A) (cm)
|35 x 35
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|292 x 160 x 71
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tālvadība
- Pudele uzpildīšanai
- Tīrīšanas drāniņa: 6 Pāris
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 125 ml
Aprīkojums
- Ātrās tīrīšanas režīms
- Intensīvās tīrīšanas režīms
- Atsevišķas vietas tīrīšanas režīms
- Beigu režīms
- Manuālās tīrīšanas režīms
- Balss paziņojumi
- Drošības kabelis
Videos
Pielietošanas veidi
- Logiem un stikla virsmām
- Lielām un grūti aizsniedzamām stiklotajām platībām
- Spoguļi
- Gludās virsmas
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast RCW 2 Extra + rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.