Logu tīrīšanas robots RCW 4 Extra+
RCW 4 Extra+ logu tīrīšanas robots viegli tīra lielus, grūti sasniedzamus un bezrāmju logus un nodrošina tīrību bez svītrām, pateicoties nepārtrauktai tīrīšanas disku mitrināšanai.
RCW 4 Extra+ logu tīrīšanas robots aizstāj manuālo lielu un grūti sasniedzamu logu tīrīšanu. Pateicoties jaudīgai vakuuma tehnoloģijai, tas garantē drošu saķeri ar visām gludajām virsmām, tostarp spoguļiem un dušas kabīnēm. Pat bezrāmju stikla virsmas tiek tīrītas ātri un uzticami, pateicoties sistemātiskai navigācijai ar četriem sensoriem rāmju, objektu un malu noteikšanai. Lai panāktu vislabāko rezultātu, mikrošķiedras drāniņa tiek nepārtraukti un precīzi mitrināta ar tīrīšanas šķīdumu, izmantojot sešas izsmidzināšanas sprauslas. Tieša mitrināšana novērš pilienu veidošanos. Atkarībā no netīrumu pakāpes var izvēlēties četrus automātiskos tīrīšanas režīmus un vienu manuālo režīmu, kurus ērti var vadīt ar tālvadības pulti. LED signāli un balss paziņojumi sniedz precīzu informāciju par iekārtas stāvokli, piemēram, kad tīrīšanas līdzekļa tvertne ir tukša. Komplektācijā iekļautais logu tīrīšanas līdzeklis RM 503 uzticami noņem netīrumus, žūst, neatstājot svītras, un ļauj lietum ātrāk notecēt, nodrošinot ilgstošu tīrību. Un pat strāvas padeves pārtraukuma gadījumā RCW 4 paliek piestiprināts pie stikla, pateicoties rezerves baterijai un drošības kabelim.
Īpašības un ieguvumi
Sistemātiska navigācijaSistemātiski tīra visu laukumu. Kad robots sastopas ar šķērsli, tīrīšanas virziens automātiski pielāgojas, mainās. Automātiski atgriežas starta pozīcijā.
Automātiska tīrīšanas līdzekļa lietošanaSešas sūkņa darbinātas izsmidzināšanas sprauslas nepārtraukti mitrina tīrīšanas drānu. Bez nopilējumiem Komplektācijā iekļautais logu tīrīšanas līdzeklis nodrošina rezultātu bez švīkām un gādā par to, ka lietus lāses nepieķeras pie virsmas. Tas pagarina laiku starp nepieciešamajām tīrīšanas reizēm.
Sensori bezrāmju logu vai stikla virsmu noteikšanaiUzticama logu rāmju un šķēršļu noteikšana. Četri stūru noteikšanas sensori arī uztver bezrāmju stikla virsmu malas un attiecīgi pielāgo navigāciju.
Augsti drošības standarti
- Uzticama vakuuma tehnoloģija un papildu drošības sistēma gādā par to, lai robots droši turētos pie virsmas.
- Papildu drošību ārkārtas gadījumos nodrošina integrētā baterija, kas robotu notur pie loga, pat ja pēkšņi pazūd strāvas savienojums.
Ērtu darbību un iekārtas uzraudzību nodrošina tālvadība
- Četri automātiski režīmi jebkura uzdevuma veikšanai: ātrā tīrīšana, intensīvā tīrīšana, punktveida, mērķētā tīrīšana un pulēšana.
- Manuāla vadība ir iespējama.
Intuitīva lietošana
- Ieslēgšanas/izslēgšanas spiedpoga vienkāršai iekārtas lietošanai.
- Informācija un kļūdu paziņojumi viegli nolasāmajā LED ekrānā.
- Vienmēr būsiet informēts: svarīgi paziņojumi vai pašreizējais stāvoklis tiek nodots ar balss paziņojumiem.
Mikrošķiedras drāniņa
- Auduma mīkstās mikrošķiedras optimāli uzņem netīrumus.
- Var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā līdz 40 °C.
- Ar āķa un cilpas stiprinājumu ir ārkārtīgi ātri un viegli nomainīt slaucīšanas lupatiņu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Tīrīšanas līdzekļa tvertnes tilpums (ml)
|150
|Tīrīšanas veikstpēja (m²/min)
|0.4
|Sūkšanas jauda (Pa)
|3000
|Maksimālā sūkšanas jauda (Pa)
|5000
|Kabeļa garums (m)
|5
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 77
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|62
|Loga izmērs (P x A) (cm)
|40 x 40
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|1.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|264 x 256 x 72
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tālvadība
- Pudele uzpildīšanai
- Tīrīšanas lupatiņa: 6 Gabals(i)
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 125 ml
Aprīkojums
- Ātrās tīrīšanas režīms
- Intensīvās tīrīšanas režīms
- Atsevišķas vietas tīrīšanas režīms
- Beigu režīms
- Manuālās tīrīšanas režīms
- Sensori logu tīrīšanai bez rāmjiem
- Balss paziņojumi
- Ērts rokturis pārnēsāšanai
- Āķu un cilpu sistēma tīrīšanas drāniņas piestiprināšanai
- Drošības kabelis
Videos
Pielietošanas veidi
- Logiem un stikla virsmām
- Lielām un grūti aizsniedzamām stiklotajām platībām
- Bezrāmju stikla virsmas
- Spoguļi
- Gludās virsmas